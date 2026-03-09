Senapred activa la mensajería SAE y solicita evacuar el sector "Miguel Ángel Alto" en Valparaíso por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector "Miguel Ángel Alto" en el cerro Jiménez de la ciudad de Valparaíso por incendio forestal.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

El organismo hizo un llamado a "mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, mencionaron que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Bomberos Valparaíso despachó 4 unidades al siniestro que ya ha consumido una superficie aproximada de 4.000 mts2 de bosque.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, informó que se determinó "declarar Alerta Roja de carácter comunal para la comuna de Valparaíso, producto de un incendio forestal que se encuentra activo en el cerro Jiménez".

Agregó que "asimismo, se ha definido iniciar un proceso de evacuación en el sector denominado "Miguel Ángel Alto" de cerro Jiménez, comuna de Valparaíso, lo cual ha sido reforzado através de Mensajería SAE".

Además, hizo un llamado "para las personas que se encuentran en dicho sector a iniciar un proceso de evacuación de manera inmediata, coordenada y siguiendo las instrucciones de los respondedores que se encuentran en el territorio".

Asimismo, indicó que el incendio está siendo combatido por "capacidades aéreas yterrestres de Conaf, en compañía y apoyo de diversas unidades del Cuerpo de Bombero de Valparaíso. Hacemos un llamado a informarse del desarrollo de esta emergencia a través de los canales oficiales".

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

