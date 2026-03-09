Tragedia en Algarrobo: Al menos cuatro personas habrían fallecido ahogadas tras intentar rescatar a menor de edad

Un operativo de rescate se desplegó la tarde de este lunes en el sector de San Alfonso del Mar, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, luego de reportarse personas en peligro de inmersión frente al humedal de Algarrobo Norte.

Según informó la Armada de Chile, la tragedia se habría producido cuando se perdió el rastro de una menor de edad, lo que provocó que cinco personas de un mismo núcleo familiar se lanzaran al rescate. Producto de esta situación, cuatro de ellas fallecieron, mientras que otra permanece desaparecida.

La emergencia movilizó al helicóptero de la Armada "LSG San Antonio" y vehículos terrestres.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de tres personas, quienes fueron encontradas sin signos vitales en la playa.

Cerca de las 19:42 horas, un helicóptero HH-50 logró rescatar a una cuarta persona.

Cabe señalar que la autoridad marítima y equipos de emergencia continúan trabajando en el sector para rescatar a una quinta persona desaparecida.

