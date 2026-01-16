Alcaldesa Nieto le pone presión a Veolia por estado del relleno El Molle: "Es un gran desafío que tiene que enfrentar la empresa"

Tal como lo ha estado contando Puranoticia.cl, un escenario de descontrol permanente es el que se vive en el relleno sanitario El Molle, en la parte alta de Valparaíso, donde la ausencia de control efectivo ha transformado el recinto de Playa Ancha en "tierra de nadie", como lo califican derechamente los trabajadores que deben acudir al lugar.

En el espacio, recolectores informales de basura –conocidos popularmente como "gatos"– operan a toda hora del día, imponiendo sus propias reglas y generando un ambiente de tensión, inseguridad y riesgo para quienes cumplen labores formales en el principal punto de disposición de residuos domiciliarios de la región de Valparaíso.

Según los antecedentes recabados, los llamados "gatos" actúan motivados por las ganancias económicas que obtienen de la venta de especies encontradas entre la basura, apurando a los conductores de camiones, dándoles órdenes sobre cómo y dónde descargar, además de incurrir en actitudes violentas y, en más de alguna ocasión, en acciones delictuales, como cuando les han robado a los propios choferes.

La búsqueda de basura útil para estos sujetos ha derivado en amedrentamientos, tanto a trabajadores de la empresa concesionaria Veolia como a los conductores que diariamente llegan a depositar residuos provenientes de diversas comunas.

La gravedad del escenario quedó en evidencia el año pasado, cuando se reportó un homicidio al interior del recinto, hecho que reforzó la percepción de abandono y falta de control en el lugar. A ello se suma otra situación revelada por Puranoticia.cl, que dio cuenta de que inclusomenores de edad han sido vistos trabajando como recolectores informales en el relleno sanitario, elevando aún más la preocupación por las condiciones en que opera este espacio estratégico para la gestión de residuos en la región.

Toda esta situación fue consultada por Puranoticia.cl a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien administra un Municipio que cumple un rol fiscalizador clave respecto del funcionamiento del relleno sanitario El Molle. Al respecto, la jefa comunal reconoció que los problemas denunciados "son una realidad histórica del vertedero, en su minuto, y actualmente relleno sanitario El Molle, que tenemos en la comuna de Valparaíso, y ese es un gran desafío que tiene que enfrentar la empresa que explota el relleno sanitario y que lo maneja, que es la empresa Veolia".

En esa línea, la autoridad de la Ciudad Puerto sostuvo que desde la casa edilicia se han realizado exigencias y fiscalizaciones a la concesionaria –de origen francés–, señalando que "nosotros como Municipalidad le hacemos exigencias y fiscalizaciones, porque tenemos un contrato con ellos relacionado con la concesión del relleno sanitario El Molle, por lo tanto para nosotros es sumamente importante que ellos cumplan".

Finalmente, la alcaldesa Camila Nieto adelantó a Puranoticia.cl que existen medidas concretas actualmente en ejecución, orientadas a mejorar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores de camiones que ingresan al recinto. "Se está avanzando tanto en la puesta en marcha de cámaras de seguridad alrededor del relleno sanitario, como también de algo que es muy esperado, y que se lo hemos solicitado y fiscalizado, que es el cierre perimetral de este espacio", sentenció.

Como se logra apreciar, el funcionamiento del relleno sanitario El Molle sigue generando inquietud entre los trabajadores del recinto, en medio de denuncias por descontrol, informalidad y falta de resguardos básicos, a lo que se suma ahora la presión ejercida por la jefa comunal porteña a la empresa Veolia por el estado del vertedero regional.

