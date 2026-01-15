Crisis de El Molle llega al Concejo: cuestionan millonaria inversión planteada por Mundaca y abren la puerta a plebiscito en Valparaíso

La grave situación que se vive al interior del relleno sanitario El Molle, en la parte alta del cerro Playa Ancha, escaló hasta el Concejo Municipal de Valparaíso, luego de la difusión –en Puranoticia.cl– de una nota que da cuenta de un registro audiovisual que muestra a recolectores informales de basura –conocidos en el sector como "gatos"– operando sin control en el recinto, incluso con presencia de menores de edad.

Se trata de una problemática que no es nueva, ya que este medio advirtió durante el año 2022 hechos prácticamente iguales, con quema de residuos, episodios de violencia asociados a la descarga de basura y ausencia de fiscalización efectiva. Sin embargo, el nuevo video reactivó las alertas por la persistencia de prácticas irregulares en un espacio que, lejos de cumplir estándares sanitarios, sigue operando en condiciones cuestionadas por autoridades comunales de distintos sectores políticos.

Uno de los más críticos fue el concejal de Renovación Nacional (RN), Leonardo Contreras, quien utilizó sus «puntos varios» en la sesión de este jueves para manifestar su preocupación, diciendo que "se presentó un plan de fiscalización, el cual no ha tenido ningún resultado. No hay ningún responsable de por medio. Por parte de la Municipalidad, ese fue el compromiso, en el cual cayeron varios concejales para supuestamente evitar una catástrofe sanitaria en la ciudad de Valparaíso".

El edil recordó que ya ha transcurrido un año desde que el Concejo Municipal aprobó –por siete votos a favor y tres en contra– la extensión de la concesión del relleno sanitario a la empresa Veolia, vale decir hasta marzo de 2028, sin que se evidencien mejoras sustantivas en seguridad. En ese sentido, recalcó que persisten ingresos irregulares, presencia de menores de edad y hechos de extrema gravedad, como el homicidio registrado el 12 de septiembre pasado al interior del recinto.

Así es como el concejal RN también apuntó directamente al Ejecutivo regional, señalando que "todas estas irregularidades hoy día a nosotros nos llevan a pensar que los más de $1.000 millones que quiere invertir el Gobierno Regional de Valparaíso, encabezado por Rodrigo Mundaca, son para favorecer a una empresa que no ha dado el ancho en la administración de lo que es un vertedero, porque no podemos hablar de un relleno sanitario ni de una planta de tratamiento de residuos".

En la misma línea, Leonardo Contreras fue enfático al manifestar que "hoy día estamos frente a un hoyo con basura y si quieren seguir con esa situación, nosotros lo que vamos a plantear desde el Concejo y desde la sociedad civil, es que Valparaíso no quiere un vertedero, y si la Alcaldesa y el Gobernador Regional quieren avanzar en ese tema con la inseguridad, la contaminación, la filtración a las napas subterráneas que alimentan de agua a Laguna Verde y que limitan el suministro de agua para esa localidad, van a tener que pasar por un plebiscito comunal”.

Asimismo, el militante de RN aseguró a Puranoticia.cl que harán todos los esfuerzos para evitar que El Molle continúe operando más allá de 2028 bajo la actual administración, afirmando que "no queremos hacernos cargo de la basura regional. Tendremos que buscar otras alternativas. Si es necesario llevaremos a Valparaíso a un plebiscito comunal para decirle no al relleno sanitario, ni al vertedero de El Molle".

En la discusión también fue emplazado el concejal independiente y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Vicente Celedón, (cercano a la FRVS), quien sostuvo que el Municipio "puede hacer mucho, ya que es el administrador y tiene la resolución de calificación ambiental (RCA). Veolia es quien administra bajo la supervisión del Municipio, que tiene todas las facultades de interponer parámetros de seguridad como ordenamiento de espacio, lugares donde se pueda destinar la basura, ordenamiento del patio, que no ingresen niñeces y que no se hagan fogatas".

También dijo que estas exigencias pueden ser establecidas por la autoridad comunal y recordó que ya se realizaron fiscalizaciones previas, como cuando "visitamos El Molle en una fiscalización donde se comprometieron medidas, entonces estamos a la espera de que esas medidas se implementen porque fueron comprometidas por la Dirección de Medio Ambiente, y este año tenemos que hacer ese informe de evaluación para ver cómo se implementaron esas medidas. Voy a solicitar los informes".

Por su parte, el concejal independiente (ex PDG) Jorge López calificó la situación como extremadamente grave, señalando a Puranoticia.cl que "la falta de orden y ley en el vertedero me parece gravísima. Meses atrás hasta un cadáver fue encontrado en él. Hay personas que hacen lo que quieren en dicho lugar. Necesitamos más sistemas de control y seguridad en dicho vertedero administrado por Veolia".

Finalmente, el concejal UDI Dante Iturrieta apuntó directamente a las responsabilidades de la empresa concesionaria y al rol fiscalizador del Municipio porteño, diciendo que "vamos a pedir más fiscalización, pero en realidad quien tiene la situación del vertedero es Veolia, entonces hay que exigir que ellos cumplan la parte que tienen que cumplir, como hacer los cierres correspondientes, tener la guardia que corresponda para que los ‘gatos’ no estén en el lugar y tampoco hagan uso de los camiones".

"Hay que pedir que el Municipio lo haga. Creo que ese es el camino que debe seguir, pero no sé qué está opinando la Municipalidad en ese tema", sentenció.

Como lo hicieron ver los ediles porteños, la situación de El Molle vuelve a instalarse como un flanco crítico para la administración municipal y para las autoridades regionales, no sólo por las deficiencias operativas y de seguridad denunciadas, sino también por sus eventuales impactos sanitarios, sociales y ambientales..

PURANOTICIA