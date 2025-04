Alcaldes trasladan al Ministro de Transportes sus inquietudes por conectividad del Hospital Marga Marga: "Estamos muy preocupados"

La cruzada que han iniciado los alcaldes de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué en pos del Hospital Provincial de Marga Marga, que debería abrir sus puertas en octubre de este año, tuvo un nuevo episodio luego que en Santiago se reunieran con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para plantearle sus inquietudes respecto a los problemas de conectividad y accesibilidad en el recinto.

Cabe hacer presente que se trata de uno de los establecimientos de salud pública más modernos que existirán en Latinoamérica, pero que actualmente no cuenta con ningún recorrido de locomoción colectiva que pueda trasladar a los usuarios del futuro recinto de salud desde sus comunas, particularmente desde Limache y Olmué.

Y aunque desde la Seremi de Transportes se anunció la implementación de dos nuevos recorridos de buses que llegarán al futuro centro asistencial, la preocupación se mantiene latente en los cuatro alcaldes, quienes viajaron a Santiago a expresarle sus problemáticas al ministro Muñoz, quien les dio a conocer uno de los trayectos que se implementarán de Olmué a Quilpué, pasando por el Hospital Marga Marga.

"Tuvimos una reunión con el Ministro de Transportes para plantearle nuestras inquietudes que como provincia de Marga Marga tenemos respecto de este hermoso hospital que vamos prontamente a inaugurar. Son varias las situaciones planteadas. Hay bastante inquietud de parte de los alcaldes respecto a temas como la seguridad, como la conectividad, como la accesibilidad que ustedes ven y que lamentablemente hoy no da garantías para poder este hospital cumplir su función al 100%", expresó el dueño de casa, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay.

De paso, el jefe comunal villaalemanino criticó la falta de acercamiento con las autoridades locales de la Seremi de Transportes, diciendo que "esta convocatoria la hicimos con el Ministro, por iniciativa de los alcaldes y porque no tuvimos ninguna reunión con las autoridades locales, lo que nos obligó a solicitarle una reunión al Ministro, con el fin de plantearle las diferentes inquietudes, tanto de Olmué como de Quilpué, que estamos muy preocupados por el futuro y apertura del hospital".

Acerca de este nuevo recorrido de buses que cubrirá de Olmué hasta Quilpué, la alcaldesa de la Ciudad del Sol, Carolina Corti, sostuvo que desde el Ministerio "nos plantearon esta alternativa, así como nosotros también planteamos otras alternativas, como son zonas más alejadas. En el caso de los otros alcaldes, zonas rurales; y en el caso de las interconectividades o las conurbaciones que van a ser necesarias aplicar para este gran Hospital Provincial de Marga Marga".

Por su parte, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, manifestó al respecto que "el Ministro de Transportes nos ha dicho que va a haber una línea desde Olmué, pasando por Limache, y que va a tomar la opinión de la Alcaldesa de Quilpué y el Alcalde de Villa Alemana para pasar por el centro o hacer una caletera, pero son propuestas que nacen desde los alcaldes y también de los servicios, pero es un trabajo en conjunto. Acá no es una competencia. Si sumamos y los servicios suman, es por los vecinos".

Finalmente expuso que "una buena calidad de salud con infraestructura necesita también de conectividad para los usuarios. No todos tienen automóvil, no todos tienen para pagar un Uber, entonces eso nos preocupa a nosotros porque quienes más usan la salud pública necesitan también tener un acceso de bajo costo al hospital que es de las cuatro comunas. El hospital está emplazado en Villa Alemana, pero también es de Olmué, de Limache y Quilpué. Por eso queremos generar que los servicios no nos vean a nosotros como una competencia por levantar la voz".

