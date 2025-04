Alcaldesa de Quilpué y falta de conectividad y accesos al futuro Hospital Marga Marga: "No vamos a inaugurar un nuevo Curepto"

La falta de transporte público hacia el futuro Hospital Provincial Marga Marga, principalmente desde las comunas de Olmué y Limache hacia Villa Alemana, representan un grave problema que, según los alcaldes de la zona, podría poner en riesgo la inaguración del establecimiento de salud que debería ser entregado durante el próximo mes de septiembre e inaugurado los primeros días del mes de octubre.

Esta situación fue abordada por los alcaldes de Villa Alemana, Quilpué, Olmué y Limache durante la ceremonia donde firmaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto en materias como seguridad, salud, economía, trabajo, deporte, cultura, medio ambiente, entre otros aspectos. En la cita, el dueño de casa, el alcalde Nelson Estay, sostuvo a Puranoticia.cl que "creo que será un colapso (su apertura) y que habrá el mismo episodio que tuvimos con el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca".

El recinto dará atención hospitalaria (cerrada) y atención ambulatoria (abierta), con una capacidad de 282 camas, en una superficie de 75.188 metros cuadrados (m2). Es la inversión más grande que se haya hecho jamás en la historia de Villa Alemana, con $200 mil millones, que lo convertirán en un pilar de la red de salud pública regional, con helipuerto, siete niveles, servicios clínicos, urgencia, pabellones, unidades de hospitalización, psiquiatría y odontología, entre muchas otras prestaciones.

Pero nada de esto cobra real sentido si se mantienen los problemas de acceso y conectividad que denuncian los cuatro jefes comunales de la provincia: "No basta con tener un hospital moderno si no garantizamos su correcto funcionamiento. La falta de conexiones seguras y eficientes para ambulancias, personal médico y pacientes representa un riesgo inaceptable para la comunidad. ¿De qué sirve tener infraestrutura de primer nivel si el entorno no acompaña?", recalcó Estay.

Pero ahora el tema fue abordado en profundidad por la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, quien en conversación con Puranoticia.cl adelantó que este jueves 3 de abril se reunirán los cuatro alcaldes con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para pedirle que les especifique cuáles serán las conectividades hacia el hospital.

"Vamos a una reunión los cuatro alcaldes con el Ministro de Transporte. Vamos a una reunión a que nos especifique claramente cuáles van a ser las conectividades que están resguardadas para nuestros vecinos en el acceso al Hospital Marga Marga. Estamos súper claros los cuatro alcaldes que si esto esto no se cumple de aquí al tiempo estipulado, que ellos no tienen, nosotros nos vamos a oponer a una apertura apresurada, que lo único que va a hacer va a ser un colapso en las comunas y en el Hospital Provincial Marga Marga", señaló la autoridad de la Ciudad del Sol.

Junto a advertir que el Hospital Marga Marga podría ser "un nuevo Curepto" –en referencia al hospital inaugurado el 2008 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, donde se descubrió que no estaba operativo y que usaron camas prestadas y pacientes falsos– Corti planteó también que su posible inauguración se dará semanas antes de la Elección Presidencial y Parlamentarias, abriendo sus sospechas al respecto. "No estamos de acuerdo en abrir el hospital y se lo vamos a decir a las personas", dijo.

"Ese es un problema que debe afrontar el alcalde Nelson Estay, pero nosotros también tendremos que afrontar el cierre de un hospital emblemático, como lo es el Hospital de Quilpue. Además, Limache y Olmué que tienen que cruzar los dedos para que exista algo que los transporte al hospital. O sea, nosotros no vamos a inaugurar un nuevo Hospital de Curepto", reiteró enfáticamente la autoridad comunal.

Acerca del origen del problema, en el entendido que las bases se redactaron durante el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, la Alcaldesa de Quilpué sostuvo que "nosotros sí lo dejamos estipulado porque me gusta trabajar con Master Plan. En el fondo, lo que hace es incoporar a todos los sectoriales, en lo que va a ser un gran proyecto, entonces nosotros hicimos toda la parte económica para que se desarrollara un polo económico, que no se desarrolló; toda la parte de conectividad en transporte; toda la parte de equidad de género en mujer; todo lo que significaba el equipamiento de estar asegurado de que esto iba a tener una diferencia sustancial".

"El problema es que todo lo que escribimos antes lo borraron. Entonces, estos tres años y cuatro años prácticamente ya, se borró. Tenemos el mismo punto en común de lo que pasa con la reconstrucción, donde no tomamos el ejemplo de lo que pasó anteriormente y borramos la experiencia para que, de alguna manera, sea todo nuevo y como que llegas a inventar la rueda. Las cosas buenas se copian y eso estaba hecho, pero no se tomó en cuenta", continuó Corti en su reflexión.

Finalmente, y ante la consulta de Puranoticia.cl respecto a si realizaba algún mea culpa, considerando que ella fue justamente Gobernadora Provincial de Marga Marga al comenzar la construcción del hospital, la jefa comunal concluyó diciendo que "nosotros lo dejamos andando con los accesos que iban a seguir adelante respecto de las conectividades en las cuatro comunas de la provincia. Por eso digo que sale muy caro borrar con el codo lo que se escribió con la mano y eso es lo que ha pasado".

