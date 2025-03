Alcaldes no quieren apertura del Hospital Marga Marga por falta de garantías en conectividad y accesibilidad: "Será un colapso"

El Hospital Provincial de Marga Marga es uno de los principales anhelos de las comunidades de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué, y que –a la luz de los avances en las obras de construcción– podría materializarse su apertura a fines de 2025. Sin embargo, este deseo se podría ver truncado por un antiguo problema que en reiteradas ocasiones dio a conocer Puranoticia.cl, pero que no ha sido abordado como se debe: la falta de conectividad y problemas en los accesos al gran centro asistencial.

El establecimiento de salud está emplazado en Villa Alemana y su construcción está a cargo de la empresa Acciona, siendo el mandante el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ). El recinto dará atención hospitalaria (cerrada) y atención ambulatoria (abierta), con una capacidad de 282 camas, en una superficie de 75.188 metros cuadrados (m2). Es la inversión más grande que se haya hecho jamás en la historia de la comuna, con $200 mil millones, que lo convertirán en un pilar de la red de salud pública regional, con helipuerto, siete niveles, servicios clínicos, urgencia, pabellones, unidades de hospitalización, psiquiatría y odontología, entre muchas otras prestaciones.

Pero nada de esto cobra real sentido si se mantienen los problemas de acceso y conectividad que denuncian los cuatro alcaldes de la provincia de Marga Marga, quienes este viernes 28 de marzo se reunieron justamente en la ciudad de los molinos para firmar un histórico convenio de colaboración en materias como seguridad, transporte, salud, economía, deporte y cultura (entre otros), instancia donde abordaron las complicaciones que se avizoran en la antesala de la inauguración del recinto, del cual afirman tajantemente que no debería abrir sus puertas si el problema persiste.

El dueño de casa, el alcalde Nelson Estay, sostuvo que "no basta con tener un hospital moderno si no garantizamos su correcto funcionamiento. La falta de conexiones seguras y eficientes para ambulancias, personal médico y pacientes representa un riesgo inaceptable para la comunidad. ¿De qué sirve tener infraestrutura de primer nivel si el entorno no acompaña? Tuvimos tres años sin ningún proyecto ni nada que beneficie a la calidad de vida de nuestros vecinos. Este no es sólo un problema técnico, si no que de voluntad política. No podemos permitir que una obra tan importante se vea afectada por una planificación deficiente en su conectividad".

EMPLAZÓ AL PRESIDENTE BORIC

Es por este motivo que este miércoles 26 de marzo, el jefe comunal emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric durante un encuentro municipal en Viña del Mar, exigiéndole que garantice la conectividad, la seguridad y los accesos al futuro Hospital Provincial de Marga Marga, señalándole incluso que no está de acuerdo con que el establecimiento abra sus puertas si no se dan las condiciones mínimas para toda la comunidad, advirtiéndole que todo lo que rodea a esta megaobra no cumple con las garantías mínimas en términos de accesibilidad y conectividad.

"Emplacé al Presidente de la República, indicándole que necesitamos medidas inmediatas por la conexión y por el acceso al Hospital Provincial de Marga Marga, que necesitamos soluciones concretas para garantizar un acceso digno y seguro a este centro. No podemos permitir que este problema se quede relegado sólo a discusiones o promesas sin plazo. Estamos los cuatro alcaldes para reafirmar este compromiso con la provincia y con la gente. Marga Marga no puede ser un territorio olvidado ni de proyectos inconclusos", manifestó el alcalde Nelson Estay.

APOYO TRANSVERSAL

Y en efecto, esta molestia es compartida por los cuatro alcaldes de la provincia, tal como lo reafirmó la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, quien subrayó que "si hoy nos reunimos acá en Villa Alemana fue porque nos dividimos algunos temas y la idea nuestra es poder abarcar muy bien todas las temáticas: Hospital Provincial de Marga Marga... Alcalde, todo nuestro apoyo en la dirección de conducir las problemáticas de abrir este hospital. Nos vamos a ocupar de que la conectividad, de que los profesionales y de que el equipamiento estén. Si no, no vamos a llorar como dice el Minsitro de Agricultura; vamos a gritar, que es lo que no les gusta".

Luego, la jefa comunal de la Ciudad del Sol precisó a Puranoticia.cl que "cuando planificas, porque me tocó liderar este hito cuando fueron 10 primeras piedras y sacamos este proyecto. Pero hoy nos estamos poniendo de acuerdo porque Limache y Olmué, principalmente, tendrán problemas de conectividad. El 3 de abril tenemos una reunión con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y vamos a ir los cuatro. Eso es velar por el bien común de la provincia y de las comunas".

Jorge Jil, el alcalde de Olmué, abordó el problema de la conectividad del futuro Hospital Provincial de Marga Marga diciendo que "nos parece algo que es relevante e importante porque nosotros somos una de las comunas que vamos a hacer uso de los servicios del hospital porque, si bien es cierto, está emplazado en la comuna de Villa Alemana, es de las cuatro comunas. Por lo tanto, somos una comuna rural que tenemos problema de conectividad, y más aún si no vamos a tener la conectividad del servicio público que pueda llegar al hospital y nuestros vecinos puedan hacer uso de él".

"Nosotros siempre tenemos que resguardar a nuestros vecinos. Es más caro y nosotros tenemos que resguardar para que la conectividad sea transversal y que para nuestros vecinos, que muchas veces no tienen los recursos y que les cuesta llegar a fin de mes, tengan que estar pagando un transporte que escapa de sus ingresos mensuales", prosiguió la autoridad comunal en declaraciones dadas a Puranoticia.cl.

APERTURA EN DUDA

En ese sentido, el alcalde Nelson Estay insistió en que "tenemos un hospital de lujo, el más moderno de Latinoamérica en tecnología y equipamiento, pero el entorno no acompaña y nadie se preocupa de los caminos y la conectividad. En la licitación no está considerada una línea de Olmué al hospital o de Limache al hospital y creo que va a ser una problemática bastante fuerte. Como dato, hay 2.100 funcionarios y sólo 500 estacionamientos, y además la calle Abanderado es de 12 metros".

Es por ello que la máxima autoridad de la comuna de Villa Alemana es enfático en afirmar que "creo que será un colapso (su apertura de puertas) y que habrá el msmo episodio que tuvimos con el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca. Ellos tienen la intención de abrir. Me reuní con los gremios del hospital, llegaron a mi oficina y dijeron que mientras no haya garantías de seguridad, conectividad y accesibilidad, no estarán dispuestos a cambiarse de lugar, y estamos de acuerdo con ello los cuatro alcaldes. Será un problema y lo vamos a tener nosotros como alcaldes".

Lo que ocurre en el entorno del futuro Hospital Marga Marga también fue analizado por el diputado Andrés Longton, quien llegó a la cita en Villa Alemana: "Es un desastre. No fue contemplado en el proyecto, fue algo que siempre quedó pendiente y las cosas pendientes se dejan al final. Por eso es relevante reunirse con la Minsitra de Salud, para explicarle que el hospital no puede ser inaugurado si no tiene una buena conectividad", sostuvo en conversación con Puranoticia.cl en el lugar.

De igual forma, planteó que la ministra Ximena Aguilera "necesita entender en detalle que este hospital puede tener todo, puede ser moderno, con la mejor infraestrutura, pero sin conectividad para la provincia y así ese hospital no se va a poder inaugurar. Los alcaldes no quieren que éste sea un problema y hay que resolverlo ahora porque la conectividad es fundamental para que la gente venga a este hospital y no vaya a otros que tienen una mejor conectividad. (...) Espero que sea resuelto por el Ministerio de Salud para que pueda sacar adelante este hospital".

Cabe hacer presente que el proyecto actualmente cuenta con un avance del 98% y se espera que entre en funciones a fines de 2025, aunque con una modalidad escalonada, tal como se realizó hace algunos años en el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca.

