Ahora Marco Enríquez-Ominami arremete duramente contra Evelyn Matthei: "Tiene una compulsión por la mentira y es un retroceso"

Ya son varios los meses en que las encuestas posicionan a Evelyn Matthei como la principal candidata para quedarse con la Presidencia de la República de Chile para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, motivo por el que sus contrincantes en la contienda electoral de noviembre próximo han comenzado a lanzar su artillería pesada contra la carta que presentará la UDI, RN y Evópoli en los comicios de seis meses más.

Durante el fin de semana, Franco Parisi lanzó una de las críticas más feroces que ha recibido la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), al indicar que "la señora Matthei está cayendo como piano de un avión. Ella está claramente en cuestionamientos de su salud mental, lo dijo la gran Teresa Marinovic. Estamos considerando casi una situación como (Joe) Biden en Estados Unidos".

El abanderado presidencial del Partido de la Gente agregó que "de la misma forma que se habla de que tenemos que hacernos test de pelo y no test mentirosos, también creo que hay que hacerse un test psicológico y de aptitud de salud física y mental".

Estas duras palabras tuvieron rápida respuesta desde el comando de la ex Alcaldesa de Providencia, cuyos voceros salieron al paso de las mismas. La senadora RN por Antofagasta, Paulina Núñez, señaló que "las expresiones y los dichos de Franco Parisi develan una actitud machista, aquella que le conocimos cuando debía las pensiones de alimentos de sus hijos". En tanto, el alcalde Mario Desbordes dijo que las palabras del líder del PDG "son difíciles de entender y la verdad es que son graves, son lamentables, son desafortunadas y no se atienen con la realidad".

La arremetida de los candidatos presidenciales contra Evelyn Matthei también tuvo como protagonista a Marco Enríquez-Ominami, quien en conversación con Puranoticia.cl, señaló de la carta de Chile Vamos que "tiene una compulsión por la mentira".

"Cuando le preguntan cuánto cuesta su presupuesto de drones, ella dice que "mucho". Cuando le preguntan si ella alguna vez tuvo que ver con espionaje ilegal, dice que no. Google, año '92, tuvo que retirar su campaña presidencial por estar vinculada a espionaje contra Sebastián Piñera, a quien ella detestaba. Ella también dice que no es pinochetista, sin embargo el año '98 fue a todas las embajadas europeas por la detención del dictador Pinochet en Londres. Eso es mentirle a los chilenos. No es sincera. Miente", sostuvo quien fuera líder del extinto Partido Progresista (PRO).

Asimismo, quien actualmente se encuentra reuniendo firmas para poder inscribirse como candidato presidencial independiente volvió a la carga, afirmando que "yo creo que la izquierda no la confronta y por eso sube también en las encuestas".

Momento seguido, ME-O se preguntó: "¿Cuáles son sus logros? Fue Senadora, Diputada, Alcaldesa, todo. Y ahí está. Es como la ex Ministra del Interior del PPD (en referencia a Carolina Tohá), que han tenido todas las oportunidades y Chile no las ha elegido. Han tenido todos los cargos más altos de la República. El 2013 fue candidata a Presidenta, ¿y cómo le fue? Yo nunca he tenido sus cargos. Yo nunca he gobernado. Yo no he tenido el poder. Fue Gobierno con Piñera ocho años. Yo fui díscolo desde que fui Diputado. La diferencia es que no he tenido el poder. Ella fue Ministra, Senadora, Alcaldesa, Diputada. Ella desde el colegio que es candidata presidencial".

En entrevista con Puranoticia.cl, Enríquez-Ominami también comentó que Matthei "tuvo a toda la derecha ordenada con ella y no pudo. Yo digo que no representa el cambio, que es un retroceso y que tiene compulsión por ser poco sincera. Usted me acusará de lo que quiera, pero de mentir no. Yo propongo que la gente firme en patrocinante.servel.cl y decidan si voy de candidato. El problema es que estamos batiendo un récord y estamos instalando una dinámica y contra la élite".

