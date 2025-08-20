Una persona lesionada deja desplome de grúa sobre embarcación en muelle de Quintero

Una grúa se desplomó sobre una embarcación en el muelle de Asimar en la comuna de Quintero, dejando una persona lesionada.

El capitán de Puerto de Quintero, comandante Ricardo Cartes, indicó que el hecho ocurrió este miércoles cuando se estaba llevando a cabo “una maniobra de izaje”.

Agregó que la situación “ocasionó daños tanto al material, así como también la afectación en un estado de salud a una persona que debió ser debidamente evacuada”.

La autoridad dio a conocer que "la evacuación se desarrolló sin mayores inconvenientes por parte del equipo médico, del servicio de salud, así como también del personal de bomberos y apoyo de la capitanía de Puerto de Quintero”.

Finalmente, detalló que se están realizando las diligencias para “identificar el origen o la causa raíz del accidente”.

(Imágenes: @DGTM_Chile)

