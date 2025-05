Voceros de Matthei responden con dureza a dichos de Parisi sobre su salud mental: "No todo vale en política para buscar votos"

Profunda molestia ha generado en el comando de campaña de Evelyn Matthei las declaraciones emitidas por Franco Parisi durante una entrevista radial, donde comparó a la carta presidencial de Chile Vamos con el ex presidente estadounidense Joe Biden.

"La señora Matthei está cayendo como piano de un avión. Ella está claramente en cuestionamientos de su salud mental, lo dijo la gran Teresa Marinovic. Estamos considerando casi una situación como (Joe) Biden en Estados Unidos", señaló.

El candidato presidencial del PDG agregó que "yo creo que de la misma forma que se habla de que tenemos que hacernos test de pelo y no test mentiroso, también creo que hay que hacerse un test psicológico y de aptitud de salud física y mental".

Tras hacerse públicas estas palabras, tres de los voceros de la campaña de Evelyn Matthei salieron al paso de estos dichos, recriminándolos e invitando al militante del Partido de la Gente a que se retracte y pida disculpas públicas a la ex Alcaldesa.

La senadora RN por Antofagasta, Paulina Núñez, señaló al respecto que "las expresiones y los dichos de Franco Parisi develan una actitud machista, aquella que le conocimos cuando debía las pensiones de alimentos de sus hijos. No todo vale en política para buscar los votos. Queremos una campaña de propuestas y de ideas. Eso es lo que esperan los chilenos de los candidatos presidenciales".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que "las declaraciones de Franco Parisi son difíciles de entender y la verdad es que son graves, son lamentables, son desafortunadas y no se atienen con la realidad. Evelyn Matthei es lejos la mejor candidata, una tremenda alcaldesa que ha mostrado todas sus capacidades".

A ello, el militante RN agregó que "entiendo que Franco necesite buscar votos, que está complicado, que no marca, que tiene un partido que está en el suelo, pero esa no es la forma, Franco. Esa no es la manera. Propón alternativas, haz propuestas, pero no puedes descalificar ni menos aún mentir como lo acabas de hacer".

El jefe comunal de la capital concluyó que "espero que te disculpes públicamente por lo que acaba de suceder, porque estamos todos de acuerdo que te equivocaste rotúndamente y es grave lo que estás haciendo. No ensucies la Elección Presidencial".

Finalmente, el diputado Diego Schalper señaló que "las expresiones de Franco Parisi son impresentables y lo son especialmente porque un candidato de temporada, como él, debiese saber distinguir entre oportunismo y liderazgo, y esa es la diferencia abismante que existe entre él y Evelyn Matthei. Le exigimos que se retracte, que pida perdón, que no siga adelante con estrategia de denostar a la candidata que está ganando en todas las encuestas, como una manera de posicionarse, y le exigimos que ante todo sea capaz de distinguir el oportunismo y el liderazgo, que es esa abismal diferencia que existe entre él y Evelyn Matthei".

