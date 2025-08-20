Vecinos de Valparaíso apuntan a mejorar el transporte y desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad en diálogo con Jeannette Jara

La candidata presidencial del pacto «Unidad por Chile», Jeannette Jara, se reunió con vecinas, vecinos y distintos actores de la sociedad civil de la región de Valparaíso.

Se trató del encuentro ciudadano denominado «Diálogo Soluciones para Chile», oportunidad en que la abandera invitó a participar de un espacio de conversación para nutrir su programa de gobierno, lo que replicará en la totalidad de las 28 ciudades que forman parte de la gira “Jeannette Jara se Mueve por Chile”.

La actividad comenzó con palabras de agradecimiento de la exministra del Trabajo, quien valoró la oportunidad de no sólo reunirse con adherentes, sino que también con personas que piensan distinto.

“El diálogo es un valor en sí mismo, porque permite escuchar nuestras diferencias y desde ahí encontrar soluciones y acuerdos. Estoy convencida que gobernar bien empieza por escuchar al país entero y sin excluir a nadie”, aseguró.

Posteriormente, el diálogo ciudadano continuó con una instancia participativa en que los asistentes escribieron en tarjetas sus propuestas, a través de un ejercicio lúdico en que la candidata los invitó a implementar una solución grande o pequeña.

Entre las principales soluciones, los participantes apuntaron a mejorar el transporte público, con el fin de que los microbuses lleguen a todos los cerros y en horarios más extendidos, incluyendo los fines de semana. Además, coincidieron en generar una adecuada armonía entre el desarrollo económico del puerto con el de la ciudad y sus habitantes.

Al concluir la reunión, Jeannette Jara sostuvo que las ideas recogidas serán sistematizadas y enviadas a todos los asistentes que se registraron en la actividad.

Adicionalmente, la candidata aseguró que con el objetivo de que estas ideas no queden solamente en este espacio, también serán enviadas a las autoridades locales como un insumo para reflexionar y continuar propiciando espacios de diálogo.

