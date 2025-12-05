0,5 hectáreas de vegetación consumió incendio forestal que mantuvo en Alerta Roja y obligó a evacuar sector poblado de Cartagena

Luego de un par de horas de trabajo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que el incendio forestal en la comuna de Cartagena fue "controlado".

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Quebrada Honda" consumió una superficie aproximada de 0,5 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para Cartagena, que estuvo vigente este viernes.

Cabe recordar que cerca de las 15:00 horas, Senapred activó la Mensajería SAE y solicitó evacuar el sector de Camino El Turno debido a la peligrosidad que revestía para esta zona la cercanía de las llamas producto de esta emergencia forestal.

Finalmente se informó que en cuanto a los recursos desplegados para la emergencia estuvo el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, San Antonio y El Tabo, cuatro brigadas de Conaf, cuatro técnicos de Conaf, cuatro aviones y dos helicópteros de Conaf y un Skidder.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA