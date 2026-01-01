Municipio de Valparaíso despliega amplio operativo de aseo luego del Año Nuevo

Desde la madrugada de este jueves del 1 de enero, la Municipalidad de Valparaíso activó un amplio operativo de limpieza urbana con el objetivo de recuperar los espacios públicos tras las celebraciones de Año Nuevo y dejar la ciudad en óptimas condiciones para vecinos y visitantes.

El despliegue consideró la participación de cerca de 200 funcionarios y funcionarias del Departamento de Aseo, Parques y Jardines y Asistencia Técnica (DAT), quienes iniciaron labores a las 03:00 horas, una vez finalizadas las actividades en Plaza Sotomayor. Un segundo turno comenzó a las 08:00 horas, concentrándose en hidrolavado y limpieza profunda en sectores de alto tránsito.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró el esfuerzo realizado durante la jornada. “Estamos con un gran despliegue en materia de limpieza, con 200 funcionarios, hidrolavado y camiones recolectores, tanto en el plan como en los cerros, para que la ciudad quede limpia”, señaló la jefa comunal.

Asimismo, la autoridad destacó el comportamiento de la comunidad durante las celebraciones. “Se nota que las personas pudieron cuidar la ciudad, aunque siempre se puede hacer mucho más. Esperamos que este esfuerzo haya generado una buena experiencia para quienes nos visitaron y para quienes vivimos acá”, agregó.

Por su parte, el director de Operaciones del municipio, Christian Órdenes, precisó que el operativo incluyó barrido, limpieza de puntos críticos, instalación de bateas, retiro de vallas papales y mantención de áreas verdes, abarcando plazas, avenidas y el borde costero. Según indicó, el objetivo fue que cerca del mediodía Valparaíso estuviera completamente limpia, dando así un ordenado inicio al año 2026.

PURANOTICIA