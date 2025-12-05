Alerta Roja en Cartagena: incendio forestal obligó a evacuar el sector Camino El Turno

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Cartagena por incendio forestal.

Hasta el cierre de esta nota, el siniestro denominado «Quebrada Honda» ha consumido una superficie aproximada de 0,5 hectáreas, según dio a conocer la Conaf.

La emergencia forestal que se declaró la tarde de este viernes 5 de diciembre se desarrolló en las cercanías de sectores habitados.

Por este motivo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar, a través de Alerta SAE, el sector de Camino El Turno.

El organismo hizo un llamado a la población de este sector a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

En cuanto a los recursos desplegados, se informó que combaten el fuego el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar, 3 brigadas terrestres de Conaf, 6 técnicos Conaf, 1 equipo GRD de la Municipalidad de Valparaíso, 1 Encargada GRD de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, 2 camiones aljibe de la Municipalidad de Valparaíso y 2 camiones aljibes de la empresa sanitaria Esval.

(Imagen: @infogatecl)

