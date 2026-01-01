Homicidio en Valparaíso: sobrino mata apuñala a su tío por una riña Familiar en Playa Ancha

Un homicidio ocurrido durante la madrugada de este Jueves movilizó a personal especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, luego de que se encontrara a un hombre fallecido producto de la acción de terceros con un arma cortante en el sector de Playa Ancha, comuna de Valparaíso.

De acuerdo con lo informado por Cristóbal Fernández, Jefe Subrogante de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, y a solicitud del Tribunal de Valparaíso, detectives se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle Rolando Muñoz, donde se constató el deceso de la víctima en el lugar.

El examen médico-legal permitió establecer que se trataba de un hombre chileno de 52 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba múltiples heridas corto-penetrantes en la zona torácica, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Según los antecedentes preliminares reunidos en el sitio del suceso, la víctima se encontraba consumiendo alcohol y celebrando al interior del domicilio, cuando llegó un sobrino, quien, motivado por rencillas familiares previas, extrajo un cuchillo y le propinó reiteradas puñaladas en el tórax.

El autor del ataque fue detenido en el mismo inmueble por personal de Carabineros, mientras que la Brigada de Homicidios continúa a cargo de la investigación, desarrollando diversas diligencias con el fin de recopilar los medios probatorios necesarios y esclarecer completamente la dinámica del crimen.