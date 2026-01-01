Más de 12 mil personas celebraron Año Nuevo en Papudo y Pullally

Papudo dio la bienvenida al 2026 con la fiesta familiar más grande de la provincia, en una celebración que se extendió hasta las 4 de la madrugada y que estuvo marcada por la música, la alta convocatoria y un ambiente de alegría y buena convivencia. Más de 10 mil personas se reunieron en Papudo y cerca de 2 mil en Pullally, superando ampliamente las expectativas iniciales y desarrollándose sin ningún tipo de incidentes.

El espectáculo musical fue el eje central de la jornada, con presentaciones de Kombi Band y Supervista, que animaron a vecinos y visitantes a bailar y compartir en un ambiente familiar. La masiva asistencia no impidió que la celebración se mantuviera ordenada y tranquila, incluso cuando la afluencia de público superó lo proyectado por la organización.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, destacó el espíritu con el que se vivió la noche y señaló que “llegó mucha más gente de lo que habíamos proyectado, pero todos llegaron con el ánimo de vivir una fiesta familiar”, subrayando que esta actitud fue clave para que la comuna no solo albergara la celebración más grande de la provincia, sino también para que el Año Nuevo se recibiera con alegría y tranquilidad.

Desde el municipio se valoró especialmente el buen comportamiento del público y el trabajo coordinado entre los equipos municipales, personal de seguridad y Carabineros, lo que permitió que el evento se desarrollara de forma ordenada y segura. Este resultado, destacaron, demuestra que los eventos masivos pueden convivir con el respeto, la seguridad y el cuidado del entorno.

Finalmente, la alcaldesa extendió una invitación a quienes continúan llegando a la comuna durante la temporada estival, señalando que “queremos que los visitantes disfruten Papudo en calma, respetando las normas locales”, para que su descanso sea el inicio de un año prometedor para la comuna y sus habitantes, reforzando así el carácter familiar y acogedor de Papudo durante todo el verano.

