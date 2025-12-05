Senapred activa Mensajería SAE y solicita evacuar el sector de Camino El Turno en Cartagena por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres solicitó evacuar el sector de Camino El Turno en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, por un incendio forestal.

El organismo activó la Mensajería SAE y llamó a actuar "con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, pidió que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

El siniestro denominado "Quebrada Honda" ha consumido una superficie preliminar de 0,5 hectáreas.

Conaf informó que los recursos destinados a la emergencia son: 4 brigadas, 4 técnicos, 3 aviones cisterna y 2 helicópteros de Conaf, además de Bomberos.

PURANOTICIA