Ministro Quiroz emplaza a Grau tras polémica por caja fiscal y dice que "tiene que leer el informe que él mismo escribió el año pasado"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a lo expuesto por el extitular de la cartera, Nicolás Grau, quien cuestionó las cifras entregadas respecto a la situación fiscal.

Respecto a lo que escribió el frenteamplista en redes sociales, el economista declaró escuetamente que “tiene que leer el informe que él mismo escribió el año pasado, nada más”.

Sobre la discrepancia planteada por la exautoridad, Quiroz reiteró que "tiene que leer el informe no más”.

El ministro explicó que fue a La Moneda para "actualizar al Presidente sobre la situación internacional y de lo que significan los recursos, y estamos estudiando la situación (...) Siempre hay preocupación por gobernar bien".

Cabe consignar que Quiroz alertó que "la caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre del 2025. Normalmente, las cajas terminan, en administraciones normales, entre US$3 mil y US$4 mil millones".

Agregó que "por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal".

Por su parte, Grau sostuvo que "respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.

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