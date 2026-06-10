Tesorería descarta haber dejado prescribir millonaria deuda asociada a la empresa Cugat

La Tesorería General de la República (TGR) aclaró lo informado respecto de una eventual falta de cobro a la empresa Cugat, que habría significado la caducidad de una deuda tributaria mayor a los treinta mil millones de pesos de esa compañía.

La TGR señaló que "el 9 de junio, diversos medios de comunicación informaron que se habría dejado transcurrir el plazo legal de tres años sin realizar gestiones de cobranza respecto de una deuda superior a treinta mil millones de pesos, asociada a la empresa Cugat, situación que habría derivado en una declaración judicial de prescripción".

Se añade que "es importante aclarar que la empresa referenciada en los reportajes, y que supuestamente estaría en pleno proceso de expansión de negocios, corresponde a otra persona jurídica de aquella respecto de la cual se declaró la prescripción mencionada en diversas crónicas y reportajes informativos".

La entidad agregó que "es relevante indicar que la empresa cuya deuda tributaria se declaró prescrita es una sociedad distinta a la referida en estas noticias, y fue sometida a todas las acciones de cobro posibles".

El comunicado precisó que "TGR realizó múltiples indagaciones de bienes ante bancos, instituciones financieras y Conservadores de Bienes Raíces, no encontrándose activos sobre los cuales pudiera ejecutarse la deuda tributaria".

El texto indicó que "corresponde precisar que la empresa de alto patrimonio y proceso de expansión referenciada en los reportajes no ha sido objeto de declaración de prescripción de su deuda tributaria. Por otra parte, respecto de la empresa cuyas deudas fueron declaradas prescritas, y que no registra timbraje de documentos ante el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2012, se ejercieron oportunamente todas las acciones de cobranza y se agotó la búsqueda de bienes, en todas las bases de datos de que dispone el Servicio, como numerosas gestiones en terreno".

El comunicado de la Tesorería puntualizó que "corresponde aclarar que la prescripción de la deuda, materia de los informativos, no obedece en forma alguna a falta de gestión por parte de TGR, sino que a la aplicación de los procedimientos establecidos en el Código Tributario y en la normativa vigente, para aquellos casos en que no existen bienes o patrimonio sobre los cuales hacer efectiva la cobranza".

La TGR invitó "a la ciudadanía y los medios de comunicación a evaluar en su respectivo mérito los antecedentes de los hechos que se publican, para actuar con responsabilidad en el marco de noticias que puedan inducir a la confusión sobre la actuación de los órganos del Estado".

Por ello, la institución reiteró "su disposición a aclarar, rectificar o complementar la información a los medios de comunicación a fin de informar a la ciudadanía".

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