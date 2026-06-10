Chile y Marruecos dan primer paso para concretar un acuerdo comercial: "Es una puerta de entrada al resto de África"

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, firmó en Marruecos con el secretario de Estado encargado de Comercio Exterior de ese país, Omar Hejira, una declaración conjunta que confirma la intención de abrir espacios de diálogo para lograr un acuerdo comercial entre ambos países.

La idea es poner especial énfasis en las áreas de bienes y servicios, como también lograr una mayor diversificación de sus respectivas fuentes de inversión.

"Marruecos tiene una economía emergente, complementaria a la de Chile y abierta a la inversión extranjera. Con una población de cerca de 40 millones de personas, demuestra dinamismo y gran potencial de crecimiento", expresó la subsecretaria.

También explicó que un futuro acuerdo es de gran importancia, debido a la posición geográfica estratégica de Marruecos.

"Además de ser una economía atractiva, también es una puerta de entrada al resto de África, continente donde hoy no tenemos tratados comerciales", señaló.

Este acuerdo comercial –que para Marruecos también se transformaría en el primero con un país de Latinoamérica- se daría en un contexto donde la relación comercial bilateral registra una trayectoria de expansión considerable.

El intercambio entre ambos países pasó de US$ 10,4 millones en 2003 a US$ 80,3 millones en 2025, con una tasa promedio anual de crecimiento de 31,5% en los últimos cinco años.

"Los avances en estas conversaciones responden a una estrategia de diversificación de mercados que estamos impulsando con fuerza en esta administración, con la meta de buscar nuevos espacios para nuestro sector exportador tanto en bienes como en servicios… Hemos puesto foco en reimpulsar las relaciones con economías emergentes como las de Marruecos, India y Filipinas, entre otros países", añadió la subsecretaria.

Otra de las instancias relevantes de la visita de la máxima autoridad de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales a Marruecos fue una Rueda de Negocios, organizada por ProChile, que reunió a actores del sector privado nacional con potenciales socios del país africano.

En la cita participaron 16 empresas chilenas y más de 30 importadores de África, Europa y Medio Oriente.

"Salmón, mejillones, cerezas y kiwis son algunos de los productos de la canasta exportadora chilena promocionados en esta primera rueda de negocios que realizamos en el Norte de África y en Marruecos, también con presencia de importadores de Europa y Medio Oriente. Con este evento buscamos no solo diversificar los destinos para nuestros envíos, sino que también aprovechar el acercamiento comercial que se está dando para construir relaciones a largo plazo", señaló Ignacio Fernández, director general de ProChile.

(Imagen: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales)

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