Ministro de Hacienda advierte "extrema situación" de caja fiscal y convocará comisión de expertos para abordar alza del petróleo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el Gobierno de Gabriel Boric dejó al fisco "sin caja" y anunció que convocará una comisión de expertos para abordar el alza del petróleo.

"He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud", señaló.

El secretario de Estado afirmó que “estas subidas de precios impactan" y que las perspectivas "son que se trata de un fenómeno de precios probablemente distinto y más complejo del que se ha observado en los últimos años".

Además, recalcó que "no nos vamos a perder en términos de lo que nuestro objetivo, pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión y oportunidad y sentido de urgencia la situación a que a la que nos enfrentamos, que se ve agravada por la delicada y absolutamente inusual, extrema situación de caja que nos dejó en herencia la anterior administración".

Quiroz alertó que "la caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre del 2025. Normalmente, las cajas terminan, en administraciones normales, entre US$3 mil y US$4 mil millones".

"Por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal", aseguro el jefe de la billetera fiscal.

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