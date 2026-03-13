Nicolás Grau responde a ministro Quiroz por "extrema situación" de caja fiscal y asegura que "último dato es de US$1.406 millones"

El titular de la cartera de Hacienda sostuvo que “la caja con que cerró la administración anterior fue de 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025”.
El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, le respondió al actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, respecto a la situación fiscal del país.
En un punto de prensa, el economista alertó que "la caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre del 2025. Normalmente, las cajas terminan, en administraciones normales, entre US$3 mil y US$4 mil millones".
Agregó que "por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal".
Esta argumentación la entregó para explicar que dada esa situación, convocará a una reunión con expertos para ver qué medida se puede implementar para abordar el alza del precio del petróleo.
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"He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud", señaló.
Bajo ese contexto, el exjefe de la billetera fiscal publicó en sus redes sociales que “no daré entrevistas, ni cuñas por respeto a nuevas autoridades".
Añadió que "respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.
(Imagen: @nico_grau)
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