Nicolás Grau responde a ministro Quiroz por "extrema situación" de caja fiscal y asegura que "último dato es de US$1.406 millones"

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, le respondió al actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, respecto a la situación fiscal del país.

En un punto de prensa, el economista alertó que "la caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre del 2025. Normalmente, las cajas terminan, en administraciones normales, entre US$3 mil y US$4 mil millones".

Agregó que "por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal".

Esta argumentación la entregó para explicar que dada esa situación, convocará a una reunión con expertos para ver qué medida se puede implementar para abordar el alza del precio del petróleo.

"He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud", señaló.

Bajo ese contexto, el exjefe de la billetera fiscal publicó en sus redes sociales que “no daré entrevistas, ni cuñas por respeto a nuevas autoridades".

Añadió que "respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.

(Imagen: @nico_grau)

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