Mercado laboral cerró diciembre de 2025 con más destrucción que creación de puestos de trabajo

En diciembre de 2025, la Tasa de Entrada Laboral (TEL) se situó en 32,0% y la Tasa de Salida Laboral (TSL) en 32,7%, representando una diferencia de -0,6 puntos porcentuales (pp.), lo que implica que en el período hubo más destrucción que creación de puestos de trabajo.

Adicionalmente, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Tasa de Rotación Laboral (TRL) fue de 32,3%, registrando una variación de 0,2 pp. con respecto a diciembre de 2024.

Respecto de las entradas y salidas de puestos de trabajo, los sectores económicos que generaron más puestos de trabajo con respecto a los destruidos, representando una tasa de creación neta de puestos de trabajo positiva, fueron enseñanza (5,9 pp.) y suministro de agua y gestión de desechos (2,9 pp.).

En tanto, los sectores económicos correspondientes a agricultura y pesca (-10,5 pp.) y administración pública (-6,4 pp.), presentaron más puestos de trabajos destruidos en comparación con los creados.

Según tamaño de empresa, las microempresas presentaron la mayor destrucción respecto de la creación de puestos de trabajo con una tasa de creación neta de -3,8 pp., seguida por las pequeñas (-1,2 pp.), medianas (-0,4 pp.) y, por último, las grandes empresas con una tasa de creación neta de -0,1 pp. Por lo tanto, se destruyeron más puestos de trabajo de los que se generaron en todos los tamaños de empresa.

Por otro lado, la tasa de creación neta de los hombres fue de -0,9 pp. para diciembre de 2025, mientras que para las mujeres fue de -0,3 pp. Por consiguiente, tanto en hombres como en mujeres se destruyeron más puestos de trabajo que los que se crearon.

Según nacionalidad, las personas chilenas presentaron una tasa de creación neta de puestos de trabajo de -0,9 pp., mientras que, en las personas extranjeras, esta tasa fue de 1,5 pp.

En cuanto a la región de residencia de las personas trabajadoras, las regiones de Tarapacá y Antofagasta registraron las mayores tasas de creación neta, ambas con un valor de 2,2 pp.

En tanto, el Maule y Biobío fueron las regiones con la mayor destrucción neta de puestos de trabajo, con -2,3 pp. y -1,8 pp. respectivamente.

PERMANENCIA LABORAL

De forma complementaria, para el período de diciembre de 2025, la tasa de permanencia laboral se situó en 67,3% presentando una disminución de 1,1 pp. interanualmente.

Según sector económico, administración pública (83,4%) y minería (81,9%) presentaron la mayor tasa de permanencia laboral, mientras que los sectores de agricultura y pesca (47,0%) y construcción (48,0%) la menor.

Por otra parte, las empresas grandes presentaron la mayor tasa de permanencia laboral (70,6%), seguida por las microempresas (67,7%) y pequeñas empresas (63,6%), mientras que las medianas presentaron la menor tasa de permanencia laboral con 62,0%.

Según sexo, para el período de diciembre de 2025 las mujeres presentaron una mayor tasa de permanencia laboral con un 70,3% respecto de los hombres que tuvieron una tasa de 65,1%.

Adicionalmente, las personas chilenas presentan una tasa de permanencia laboral mayor a las personas extranjeras, con 68,2% y 59,5%, respectivamente.

Las regiones que presentaron las mayores tasas de permanencia fueron Magallanes (70,7%) y Aysén (70,1%), mientras que las regiones de O’Higgins (60,2%) y del Maule (60,6%) tuvieron las menores tasas de permanencia laboral.

La tasa de permanencia laboral a doce meses indica la probabilidad de que un puesto de trabajo formal existente doce meses atrás siga vigente en el mes actual, reflejando el porcentaje de personas que mantienen su puesto de trabajo durante ese período.

ROTACIÓN LABORAL

Los indicadores de rotación laboral resumen los flujos de entrada y de salida de personas trabajadoras de las empresas formales en Chile, en base a los registros administrativos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) de las personas trabajadoras que cotizan al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley N°16.744).

Estos indicadores de rotación laboral son publicados de forma semestral por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Este set de indicadores da cuenta de la dinámica laboral del sector formal basado en registros administrativos, permitiendo aportar con más información para el análisis y seguimiento del mercado laboral.

PURANOTICIA