Vocera de la Suprema tras polémica declaración sobre isapres: "La interpretación correcta del fallo la da la Sala, no yo"

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a sus declaraciones respecto al fallo que obliga a las isapres a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019 y a restituir cobros en exceso.

En entrevista con La Tercera, Vivanco afirmó que "los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron" y agregó que "el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante".

Luego de estas declaraciones, el Gobierno anunció que solicitarán dentro de los próximos días una "aclaración" al máximo tribunal.

En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, respecto a los dichos de Vivanco recalcó que "esta es una decisión de una Sala de la Corte Suprema, no es la decisión del pleno de la Corte Suprema".

"No voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella", agregó.

En ese contexto, Vivanco abordó sus dichos respecto al fallo y señaló que "no puedo decir que es la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación la da la Sala, no yo. Yo di mi visión". Asimismo, aclaró que "di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la Sala".

De esta forma, al ser consultada sobre si su visión es la misma que la de La Tercera Sala, respondió que "cuando la Sala se pronuncie lo van a saber (…) la Sala va a aclarar cuando se haga la solicitud. El Gobierno ya lo anunció".

