Presidente de la Corte Suprema por dichos de Vivanco sobre fallo contra isapres: "Es una decisión de la Tercera Sala, no del pleno"

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, aseguró que las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco son la decisión de una sala del máximo tribunal y no del pleno.

En agosto de 2022, la Tercera Sala de la Corte Suprema dejó sin efecto el alza para todos los planes individuales de salud y ordenó a las isapres devolver los excedentes cobrados a los usuarios. Y el 12 de mayo, la misma sala dio un plazo de seis meses para el pago a solicitud de la Superintendencia de Salud.

Pero todo se complicó con las recientes declaraciones de la ministra Vivanco sobre el pago de los cobros en exceso de las isapres, dineros que sólo deberían reintegrarse a los demandantes y no a todos los usuarios. El Gobierno anunció que ingresará un recurso de aclaración a la Suprema.

Sobre los dichos de Vivanco, el ministro Fuentes señaló en el Palacio de los Tribunales que "esta es una decisión de una sala de la Corte Suprema, no es la decisión del pleno de la Corte Suprema".

Consultado si apoya o no a la ministra Vivanco, respondió que "yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo, porque si hay un tema que llega al pleno, en el pleno se analiza y se toman los acuerdos".

Finalmente, dijo que "todo recurso de aclaración llega a la sala correspondiente".

La tercera sala es presidida por el juez Sergio Muñoz, e integrada por la portavoz de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la ministra Adelita Ravanales y los magistrados Mario Carroza y Jean Pierre Matus. Los cinco integrantes han sido nombrados por distintos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda.

PURANOTICIA