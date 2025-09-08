Vocera de Gobierno dijo "no compartir" la renuncia de Francisco Vidal a la dirección de TVN

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), decisión que fue comunicada mediante una carta dirigida al Ejecutivo.

“Por cierto, respetamos (la decisión), pero no compartimos”, señaló la secretaria de Estado.

La salida de Vidal ocurre en medio de reiteradas críticas del candidato presidencial José Antonio Kast y su asesor Cristián Valenzuela, quienes han cuestionado la imparcialidad del canal público. El exdiputado incluso calificó al exministro como el “bot número uno de Chile”.

Ante estos cuestionamientos, Vallejo defendió la composición plural del directorio de TVN: “Los cuestionamientos del candidato Kast desconocen que Televisión Nacional tiene un directorio plural, tanto es así que en el Directorio de TVN hay un reconocido columnista de derecha, un importante simpatizante de Matthei y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas”.

La ministra agregó que la diversidad de opiniones dentro del directorio no ha afectado la imparcialidad ni el funcionamiento del canal: “Parte del directorio ha manifestado abierta y transparentemente sus opiniones y posturas políticas e incluso electorales, y esto no ha sido nunca un argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN, ni tampoco ha afectado su funcionamiento”.

Finalmente, Vallejo subrayó que incluso el principal asesor de Kast participa activamente en el canal estatal: “Cristián Valenzuela, el principal asesor de la campaña de José Antonio Kast, es panelista estable en el canal estatal. Por eso que las opiniones del candidato del Partido Republicano no pueden poner en juego el evidente pluralismo del canal de todos los chilenos y chilenas”.

PURANOTICIA