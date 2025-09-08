Francisco Vidal renuncia a la presidencia de TVN tras dichos de Kast sobre su rol en campaña

Francisco Vidal ha presentado su renuncia al directorio de TVN, cargo que ocupaba desde fines de 2023. El hecho, que se hará efectivo este martes 9 de septiembre, ocurre en medio de una serie de críticas públicas por su rol en el contexto político y electoral.

A través de un comunicado, Vidal se refirió directamente a las "reiteradas declaraciones" del candidato presidencial José Antonio Kast y su asesor, quienes han cuestionado la pluralidad de la señal estatal. Vidal expresó que su renuncia busca "dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal y a sus periodistas", asegurando que las acusaciones de que él podría influir en la pauta de prensa constituyen una ofensa al profesionalismo del equipo.

La salida de Vidal se produce en un momento de desafíos para el canal público. En mayo de este año, la administración reconoció que la situación económica de TVN era "inviable", lo que generó un debate sobre su futuro. El exdirector ejecutivo, Francisco Guijón, acusó una falta de "gestión" por parte del actual directorio, mientras que la expresidenta del canal, Ana Holuigue, cuestionó los argumentos de Vidal y el manejo de la situación financiera.

En este contexto, la partida de Vidal abre un nuevo capítulo para TVN, que ahora deberá enfrentar el desafío de nombrar a un nuevo director y responder a las preguntas sobre el rol de la televisión pública en un entorno competitivo y electoral.

