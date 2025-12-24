Diputada Musante valora el rol de la primera dama y afirma que "no hay razón para eliminar el cargo"

La diputada Camila Musante (IND-PPD) defendió el rol de la primera dama y afirmó que “no hay razón para eliminar el cargo”, esto luego de los comentarios de Irina Karamanos, socióloga y expareja del Presidente Gabriel Boric, quien cuestionó la “austeridad” prometida del próximo Gobierno y el retorno del cargo.

En ese sentido, la parlamentaria señaló que la eliminación del cargo respondió a “una decisión personal” de Karamanos. Respecto a la figura de la primera dama en Chile, Musante manifestó que “los cargos los hacen las personas. Y en el caso del cargo de primera dama en nuestro país, muchas veces ha cobrado una gran relevancia llevando adelante programas como el que repara la sonrisa de las mujeres”.

“Y por qué no pensar al otro lado de la cordillera, una mujer primera dama, Evita Perón, encargada de fundaciones que mejoraron la calidad de vida de miles de niños en la Argentina”, agregó.

Considerando esto y el retorno del rol en el próximo gobierno, afirmó que “me parece que si la próxima primera dama quiere poner a disposición todo su esfuerzo al servicio público y a colaborar en en mejorar la vida de las chilenas y chilenos, no hay razón alguna para eliminar el cargo”.

Sobre esto último, concluyó señalando que “esa fue una decisión de la exprimera dama, Irina Karamanos. Una decisión personal de ella, pero que no tiene porque tiene que ser continua en la institucionalidad, sobre todo respetando la historia de nuestro país”.

