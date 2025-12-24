Sernac fiscaliza a los malls chinos a lo largo del país para verificar cumplimiento de la ley previo a Navidad

Previo a la Navidad, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se encuentra fiscalizando diversos malls chinos a lo largo del país para corroborar que cumplan con la normativa vigente.

Los fiscalizadores del Sernac están verificando si los locales informan correctamente los precios, si los productos están rotulados en idioma español, si indican cómo ejercer el derecho a la garantía legal en caso que los productos vengan defectuosos.

Adicionalmente, el organismo busca constatar que los productos eléctricos que se comercializan en este tipo de establecimientos cuenten con el "Sello SEC", lo cual implica que cumplen con la normativa vigente y, en consecuencia, no revisten riesgos para su seguridad.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, explicó que todas las empresas que operan en el país tienen que ser profesionales y respetar estrictamente las disposiciones establecidas por la normativa que resguarda los derechos de las y los consumidores.

"Como Sernac estamos trabajando para resguardar los derechos de nuestras y nuestros consumidores, por lo que el llamado a las empresas es a cumplir con la Ley, especialmente entregando información, comercializando productos de calidad y seguridad. En caso que cualquier problema, los proveedores siempre deben responder, a los consumidores, al Sernac o ante la justicia", indicó la autoridad.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA