José Antonio Kast califica como una "excelente noticias para los chilenos" la renuncia de Francisco Vidal a TVN

La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), anunciada esta jornada y efectiva desde este martes 9 de septiembre de 2025, generó una inmediata reacción de José Antonio Kast.

El candidato presidencial del Partido Republicano, calificó la salida como una “excelente noticia” y la interpretó como una admisión de intervención política por parte del Gobierno.

“La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

El abanderado también emplazó a otros funcionarios del Ejecutivo a definir su rol en el contexto electoral: “Los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno (Jeannette Jara) también renuncien, o si no, que se pongan a trabajar en las tareas del Gobierno”.

En su cuenta de X, Kast reforzó su postura con la frase: “La renuncia de Francisco Vidal es el reconocimiento de la intervención electoral de este Gobierno. Ahora, corresponde que los ministros decidan si van a renunciar y sumarse al comando de Jeannette Jara o si van a trabajar en sus puestos de gobierno”.

Desde TVN, se informó que Vidal presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, en respuesta a las reiteradas críticas de Kast y su asesor Cristian Valenzuela, quienes cuestionaron la imparcialidad y el pluralismo del canal bajo su dirección.

En su comunicado, el exministro explicó que su decisión busca evitar que su figura siga siendo utilizada como argumento para deslegitimar el trabajo del canal.

