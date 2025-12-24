Encargado del traspaso explica criterio de parentesco que impediría a Kaiser ser ministro, pero avisa que "pueden existir excepciones"

El encargado del traspaso de mando presidencial del equipo del presidente electo José Antonio Kast, Claudio Alvarado, confirmó que se está evaluando un criterio de parentesco que establece que ministros no pueden ser parientes de personas que tengan un cargo en el Congreso.

En conversación con Infinita, el exministro dijo que “se está evaluando precisamente que no exista una relación entre autoridades del Ejecutivo con autoridades elegidas democráticamente en el Parlamento, para tratar de evitar malas interpretaciones, eventuales conflictos de interés”.

“No es una norma que esté fijada en piedra, siempre pueden existir excepciones. En ese sentido, lo que interesa y lo importa es que aquellas personas que colaboren con el Gobierno tengan la mejor disposición, tengan la capacidad técnica, tengan habilidades políticas y estén comprometidos con el programa de gobierno”, añadió.

Alvarado sostuvo que "a veces la opinión pública tiende a interpretar que algunas decisiones que se puedan tomar, están influenciadas por la opinión de parlamentarios, que no se respetan las normas de objetividad y generalmente son problemas de interpretaciones".

Y afirmó que "cuando una persona actúa de buena fe, con claridad en sus propósitos y sus objetivos, indudablemente que eso no sucede”.

“Es algo que se ha escuchado, se ha dicho, aparece en la prensa, pero yo en lo personal creo que pueden existir excepciones y no veo de pronto de que sea algo insuperable”, indicó.

Cabe señalar que desde el Partido Nacional Libertario han mencionado que “probablemente”, Johannes Kaiser no asuma eventualmente como ministro debido a que su hermana Vanessa fue elegida como senadora.

Al respecto, el exministro manifestó que “se está buscando un elemento como para eventualmente no ingrese al gabinete, pero esas cosas no son así, pero esas interpretaciones a mi juicio, siempre hay que intentar evitarlas".

PURANOTICIA