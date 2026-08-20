Senado ofrece colaboración tras allanamiento en el Congreso y pide respetar "presunción de inocencia" de parlamentarios investigados

Tras los allanamientos a las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.) en el Congreso de Valparaíso, en el marco de una indagatoria que está llevando adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Policía de Investigaciones (PDI) por delitos de corrupción en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Cámara Alta manifestó su plena disposición a colaborar con la investigación.

"El Senado reafirma su compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, principios esenciales para el correcto funcionamiento de las instituciones de la República y para la confianza de la ciudadanía en ellas", señaló en una declaración.

Añadió que "el Senado manifiesta su plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos".

"Corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante", añadió.

También indicó que "en un Estado de Derecho, la investigación de eventuales delitos debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas. La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad".

Finalmente, expresó que "el Senado continuará atento al desarrollo de esta investigación, teniendo siempre presente que la mejor manera de recuperar la confianza ciudadana es permitir que las instituciones funcionen, que la verdad sea establecida con antecedentes objetivos y que las responsabilidades, cuando correspondan, sean determinadas conforme a derecho".

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