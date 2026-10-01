Miembros de Movimiento Gremial y Solidaridad UC fueron agredidos durante marcha convocada por la Confech en Santiago

Miembros de los movimientos políticos universitarios de derecha Solidaridad y Movimiento Gremial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) fueron agredidos mientras protagonizaban una contraprotesta en el frontis de la Casa Central.

Esto se produjo en el marco de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Individuos que se desplazaban por la Alameda les propinaron golpes y les lanzaron diversos objetos e incluso pintura.

Ante esta situación, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, rechazó las agresiones de encapuchados, señalando que "la posibilidad de manifestarse libremente en Chile no da derecho a agredir ni a violentar a quien piensa distinto".

"Los cobardes ataques físicos a estudiantes de la UC (que incluyó a estudiantes mujeres) que estaban manifestando una posición distinta a la de los encapuchados son absolutamente inaceptables", añadió.

Por su parte, el diputado RN Diego Schalper, quien subió un registro a su cuenta de X, expresó que "empezó octubre de pésima forma. Emplazo a los líderes de todos los partidos –partiendo por lo que se juntaron ayer– y sectores a condenar sin vacilaciones la violencia. Y que los organizadores se hagan cargo del (previsible) desenlace violento. Tolerancia cero al octubrismo!".

A su vez, la diputada socialcristiana Sara Concha declaró que "condenamos los hechos ocurridos hoy en la Universidad Católica y estudiantes que querían resguardar su casa de estudio".

"Manifestarse libremente es un derecho que debemos respetar y proteger. Sin embargo, cuando una manifestación traspasa los límites de la libre expresión y da paso a la violencia, se vulneran los derechos de otros y se afecta la convivencia", agregó.

"Todo mi apoyo a los estudiantes que se han visto afectados por estos hechos. La libertad de expresión nunca debe ser utilizada como justificación para la violencia", cerró la diputada.

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(Video: @jakastadriasola)

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