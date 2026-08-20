PDI allana Junaeb y oficinas de los senadores Gahona y Calisto por investigación de presunta corrupción

Efectivos de la PDI allanaron durante la mañana de este jueves las oficinas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en Santiago, además de las dependencias de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.) en el Congreso de Valparaíso, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción al interior del organismo.

La indagatoria contempla los delitos de fraude al fisco, prevaricación, negociación incompatible y conflicto de intereses, a los que se sumaron los de soborno y cohecho, presuntamente vinculados a los parlamentarios.

Al respecto, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, calificó la situación como un antecedente preocupante y afirmó que podría abrir una nueva línea investigativa.

"Es un dato nuevo y preocupante la situación parlamentaria, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coima y sobornos".

"Yo espero que ojalá esto se aclare, se investigue, y que por favor se termine este círculo vicioso de años, de oscuridad y de cosas que le hacen daño a Junaeb", agregó.

Peña también aseguró desconocer hasta ahora los detalles de los vínculos que estarían siendo investigados.

"Desconozco el detalle y la profundidad de esas relaciones o de esos vínculos, porque yo me entero de esto hoy día (jueves) en la mañana a través de la orden judicial, de que hay excongresistas y también congresistas en ejercicio involucrados, además en una línea de investigación nueva".

En ese contexto, reiteró que los senadores están siendo investigados por los delitos de coima y cohecho, según la ampliación de la investigación realizada por la Fiscalía.

"Por coima y cohecho, esos son los dos delitos que la fiscal amplía en la investigación como tipos penales, y que nosotros, insisto, creemos que son parte finalmente del mismo paraguas".

Asimismo, explicó que la denuncia inicial presentada por el organismo apuntaba a otros ilícitos y que las nuevas diligencias se suman a esa investigación.

"La línea de investigación que denunciamos ante Fiscalía tenía que ver con un eventual fraude al fisco, delito de prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses, y hoy día se abren líneas de investigación que son complementarias, pero que yo confío que la fiscal va a poder probar y llevar a buen puerto".

Finalmente, Peña sostuvo que los nuevos antecedentes reforzarían las sospechas sobre eventuales irregularidades al interior de Junaeb.

"Cosas que alimentan nuestra tesis, de que acá estaban ocurriendo cosas oscuras, cosas desapegadas absolutamente de la normativa y de la propiedad, y que nosotros esperemos que se investiguen y se castiguen".

PURANOTICIA