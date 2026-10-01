Cuatro personas sufrieron lesiones graves tras ser atropelladas por radiopatrulla de Carabineros durante persecución en La Florida

Una persecución policial terminó en un atropello múltiple en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Esto se produjo en la intersección de la Avenida Vicuña Mackenna con Rojas Magallanes, donde un bus colisionó con una patrulla de Carabineros que participaba en un procedimiento.

Debido al impacto, el vehículo policial terminó atropellando a cuatro peatones que se encontraban en el sector.

Según información preliminar, los afectados se encuentran en estado grave, mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros inició las diligencias correspondientes para establecer la dinámica del hecho y determinar responsabilidades.

Por la emergencia, TransporteInforma región Metropolitana De Santiago dio a conocer que "el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Vicuña Mackenna al norte y sur, altura Rojas Magallanes en La Florida, debido a atropello de 4 personas".

Añadió que "procedimiento de emergencia en desarrollo. Prefiera alternativa. Flujo desviado en Enrique Olivares y Gerónimo de Alderete".

PURANOTICIA