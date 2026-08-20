Fiscalía califica como "exitosos" los allanamientos en Junaeb y oficinas de los senadores Gahona y Calisto en el Congreso

La Fiscalía Metropolitana Oriente y la Policía de Investigaciones (PDI) calificaron como "exitosos" los allanamientos realizados en la sede central de Junaeb en el centro de Santiago, así como en las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.) en el Congreso de Valparaíso.

Los operativos también abarcaron otras regiones del país, en el marco de una investigación por delitos de corrupción en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, concretamente en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar.

La indagatoria se inició tras una investigación interna de Junaeb que detectó pagos a la empresa Soser de Rancagua por más de $14 mil millones, entre 2021 y 2023, por onces que nunca fueron entregadas.

Los allanamientos estuvieron a cargo de detectives de las brigadas investigadoras de Delitos Económicos, Anticorrupción y de Delitos Contra la Salud y Medio Ambiente.

En la sede de Junaeb, la fiscal Constanza Encina dijo que "fue una diligencia que catalogamos como exitosa, logrando obtener todos los medios que necesitábamos".

"En este caso, la solicitud que se efectuó con los parlamentarios tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en cohecho", añadió.

Por su parte, el jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos Metropolitana, prefecto David Castro, informó que "se desplegaron más de 80 funcionarios a nivel de Chile específicamente en diferentes comunas de la región Metropolitana y también en las ciudades de Iquique, de Copiapó, de La Serena y de Coyhaique".

"Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia", cerró.

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