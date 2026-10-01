Mes de concientización sobre cáncer de mama: Llaman a realizar actividad física para disminuir riesgo de desarrollar este tipo de cáncer

Cada año, más de 6 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Chile, mientras que alrededor de 1.900, fallecen. Por eso, al comenzar el mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, autoridades encabezaron un hito de lanzamiento de las actividades relacionadas con la conmemoración.

Con una clase de baile entretenido, se reforzó la importancia de la actividad física para disminuir la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer en edad adulta.

“El cáncer de mama es el cáncer más incidente de mujeres en Chile. Y no solo es el cáncer más incidente, también es el de mayor mortalidad en mujeres en nuestro país. Realizar actividad física nos protege del desarrollo de cáncer de mama. Así que las invito a ustedes mujeres que están aquí hoy día, a continuar realizando actividad física, a cuidarnos, a modificar nuestros factores de riesgo, modificar nuestro estilo de vida, mantener un estilo de vida saludable y de tal forma podamos prevenir el cáncer y especialmente el cáncer de mama”, enfatizó la ministra (s) de Salud, Alejandra Pizarro.

El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer a nivel mundial. Su riesgo resulta de la suma de factores, tanto genéticos como de estilo de vida. De hecho, investigaciones demuestran que mantener hábitos saludables y realizar actividad física de manera permanente reducen la posibilidad desarrollar la enfermedad.

Por su parte, la subsecretaria del Deporte, María Paz Ríos, señaló que las mujeres realizan menos actividad física debido a la diversidad de tareas que desempeñan, ya sea por sus obligaciones laborales, familiares y/o quehaceres del hogar. “Necesitamos más mujeres que se muevan, necesitamos apoyar para que el deporte sea salud. La actividad física promueve salud, promueve un estado nutricional óptimo y nosotros queremos ser un elemento coadyuvante y colaborador de todo lo que haga salud”, dijo.

La actividad física puede reducir en un 10% la incidencia de cáncer de mama y la recomendación es practicar entre 150 a 300 minutos de actividad moderada a la semana o 75 a 150 minutos de actividad vigorosa. Otros factores protectores que se puede elegir realizar es aumentar el consumo de frutas y verduras, evitar los alimentos ultraprocesados, el consumo de alcohol y no fumar.

En tanto, el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, agregó que el estilo de vida es determinante en la salud de las personas y, por lo mismo, el objetivo es concientizar para que el ejercicio físico sea parte de la vida cotidiana. “Siempre se ha hablado que el ejercicio es muy importante y, efectivamente, va más allá de un simple eslogan. El ejercicio físico, en verdad, puede cambiar la vida, puede disminuir mucho el riesgo de muchos cánceres y puede tener mejores resultados en prevenir el cáncer que muchos tratamientos. Y siempre nosotros estamos abocados a llegar a los tratamientos de cáncer de mama, pero nos olvidamos que nuestros estilos de vida son muy, muy importantes”, expresó.

Eleonora Espinoza, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, recordó que las mujeres no deben olvidar sus controles de salud: “Es una responsabilidad de cada persona que la cita más importante es contigo y quiero que se queden con ese mensaje. Cuando llegamos a tiempo estamos previniendo el cáncer que afecta no solamente a la persona, sino que afecta a una familia completa”, señaló.

Mientras, la directora de Salud Municipal de Santiago, la dra. Jessica Pradenas, destacó que, como municipio, están abocados a promover el deporte como factor protector contra el cáncer, pero también están esforzándose en detección precoz: “Como municipio, estamos trabajando, haciendo alianzas estratégicas para, de alguna manera, poder abarcar a personas de distintas edades que tienen algún riesgo para que puedan realizarse su examen de mama”.

Las autoridades también hicieron hincapié en que la prevención y la detección temprana actúan en conjunto, por lo cual, es muy importante saber las recomendaciones de control según la edad y los factores de riesgo de cada persona. Por eso, la invitación es a mantener los controles al día y consultar oportunamente ante cualquier cambio o signo de alerta.

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