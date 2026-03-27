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Presidente Kast condena ataque en Calama e instruye a ministras de Educación y Seguridad viajar al norte

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A través de su cuenta de X, el Mandatario manifestó que "un colegio no puede ser un lugar de violencia".

Presidente Kast condena ataque en Calama e instruye a ministras de Educación y Seguridad viajar al norte
Viernes 27 de marzo de 2026 16:36
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El Presidente José Antonio Kast se refirió al ataque por parte de un alumno a tres compañeros y a dos inspectoras registrado en el instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

Este hecho provocó la muerte de una funcionaria de 59 años, mientras que la otra persona se encuentra con lesiones.

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El jefe de Estado anunció que instruyó a las ministras de Educación, María Paz Arzola y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, que viajen a la región de Antofagasta.

A través de su cuenta en X, el Mandatario manifestó que "condenamos el brutal ataque en un colegio de Calama. Una inspectora murió y cuatro personas resultaron heridas.

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Añadió que "un colegio no puede ser un lugar de violencia. He instruido a las ministras de Educación y Seguridad a viajar al norte para liderar la respuesta de este grave hecho".

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