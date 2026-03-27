Estudiante de cuarto medio protagoniza ataque con arma blanca en liceo de Calama: una trabajadora fallecida y cuatro heridos

Una jornada de extrema violencia se vivió al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama, luego de que un estudiante de cuarto medio protagonizara un ataque con arma blanca que terminó con la vida de una trabajadora y dejó a otras cuatro personas lesionadas.

El grave incidente se registró alrededor de las 10:40 horas de este viernes. Tras recibir un aviso de la Central de Comunicaciones (Cenco), efectivos de Carabineros se desplazaron hasta el establecimiento para constatar una denuncia por agresión. En el lugar, la policía uniformada confirmó que el joven había atacado a dos inspectoras y a tres alumnos del plantel educacional.

A raíz de la severidad de las heridas sufridas, una de las funcionarias, identificada como M.V.R.V., de 59 años, falleció en las dependencias del liceo. En tanto, el resto de los afectados —la otra inspectora y los tres estudiantes— debieron ser trasladados de urgencia a un centro de salud para su respectiva evaluación médica.

Tras el ataque, el agresor fue reducido y detenido por el personal policial en el mismo recinto. Siguiendo las instrucciones del Ministerio Público, el estudiante fue llevado inicialmente a un hospital para la constatación de lesiones y luego derivado a la 1ª Comisaría de Calama para avanzar con el procedimiento judicial correspondiente.

Como medida inmediata ante la emergencia, la dirección del instituto resolvió la suspensión de las clases y procedió a la evacuación completa de alumnos, docentes y administrativos, buscando resguardar la integridad de toda la comunidad escolar tras el traumático suceso.

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