Encuesta revela que 78% conoce a los apoderados del curso de su hijo y a 34% no le gusta estar en chat de WhatsApp con ellos

La encuesta semanal 5C de Cadem estuvo enfocada en temas de apoderados y arrojó que el 78% conoce a los otros del curso de su hijo y que al 34% no le gusta estar en el chat de WhatsApp con ellos.

Además, 13% ha hecho amistades con personas que conoció gracias al colegio de su hijo o hija, 17% no se relaciona con los demás apoderados, 27% los califica como conocidos y un 38% dice que se trata más bien de una relación cordial.

En tanto, el 57% ha participado de alguna completada para recaudar fondos, 38% hace turnos para ir a dejar o a buscar niños, 32% ha participado de la directiva del curso, 31% ha sido testigo de peleas entre apoderados y 4% ha tenido alguna vez una relación sexual o amorosa con un apoderado o apoderada.

Asimismo, la encuesta indagó en las materias o ramos que los chilenos eliminarían del currículum educativo: 24% eliminaría filosofía, 14% religión, 12% arte y 5% educación física, aunque un 18% no eliminaría ninguna.

En otro tema, Entel (7%), Lider (7%) y WOM (7%) surgen de manera espontánea como empresas que destacan por su buena relación con clientes.

A su vez, el 27% de los chilenos declara haber tenido algún problema con algún producto comprado o servicio contratado durante el último mes. Frente a eso, 88% reclamó o realizó alguna acción, siendo la comunicación directa con la empresa lo más usual (89%). 40% de quienes realizaron un reclamo quedaron satisfechos con la respuesta otorgada y la velocidad de ésta, el nivel más alto registrado en esta medición.

Por último, Lider es nuevamente la marca más relevante para los chilenos, con 15% de las menciones, seguida por Colun (10%), mientras WOM tiene la publicidad más recordada con 9%.

Aton Chile

PURANOTICIA