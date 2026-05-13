Tohá compara Gobierno anterior con el de Kast: "Esto no parecía refundacional y lo está siendo, Boric parecía refundacional y no lo fue"

La exministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una comparativa entre el actual Gobierno y el anterior, asegurando que la administración de Kast "no parecía refundacional y lo está siendo. Boric lo parecía y no lo fue".

“Yo creo que la principal diferencia entre el actual gobierno y el anterior es que el Presidente Boric era un candidato que ofrecía un camino de una transformación muy estructural; era su oferta y fue electo”, respondió la exministra ante la consulta de las principales diferencias entre ambas administraciones, en entrevista con radio Infinita.

Añadió que “una vez que estaba en el Gobierno, a muy poco andar, incluso antes de que llegáramos nosotros, el clima del país cambió y el Presidente Boric, una vez que asumió el gobierno, se moderó tremendamente”.

En cambio, la exprecandidata presidencial relató que José Antonio Kast “llegó a gobernar con una oferta más bien pragmática y de emergencia, de atender problemas de manera directa y sin un proyecto ideológico”.

“Lo que vemos es que apenas llegó a La Moneda, cada vez más, muestra unas cartas que dan cuenta de una ideología, que es la que siempre ha acompañado al Presidente Kast desde que está en política, una ideología profundamente conservadora, también con una mirada de un tipo de liberalismo que ya en el mundo no se estila (…) no es en lo que hemos estado en todos estos años”, agregó la exministra.

“Esto es distinto a lo del Presidente Boric; esto no parecía refundacional y lo está siendo. Boric parecía refundacional y no lo fue”, adicionóa su comparativa de las dos administraciones.

Consultada sobre la mejor manera de ser oposición aseguró que “se debe hacer una lectura de los últimos años y pensar en un proyecto hacia adelante, más que quedarse en el día a día manifestando rechazo a ciertas iniciativas del Gobierno”.

“Pienso que es muy importante abrir mucho la cabeza respecto a qué proyecta uno para el futuro, no quedarse en el día a día. No simplemente decir ‘ante tal proyecto estamos en contra’, que obviamente estamos en contra de varios proyectos que se han planteado, sino también decir qué le vamos a ofrecer al país para ser alternativa, más allá de nuestra opinión respecto a lo que hace el actual Gobierno”, finalizó.

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