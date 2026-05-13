Vodanovic abre espacio para acuerdos por megarreforma: "Si la propuesta que logramos consensuar es buena, van a contar con el PS"

Pese a que siempre se ha mostrado contraria al plan de Reconstrucción Nacional, la senadora Paulina Vodanovic, como presidenta de su partido, aseguró que “si la propuesta que logramos consensuar es buena, van a contar con el Partido Socialista”.

La parlamentaria manifestó en entrevista con radio Pauta que "esta reforma no tiene un diagnóstico común, no tiene un diálogo y tampoco tiene una solución común. Ninguna reforma de esta naturaleza y de esta amplitud puede avanzar de buena manera si solo se está escuchando a una parte del país”.

La legisladora destacó que el Partido Socialista y otras colectividades oficialistas “han presentado propuestas concretas para modificar el proyecto. Hay voluntad de mejorar, medidas, por ejemplo, enfocadas en empleo femenino, acceso a la vivienda, canasta básica y medicamentos”.

Además, Vodanovic defendió las indicaciones ingresadas por parlamentarios opositores y aseguró “que existe disposición a construir acuerdos si el Ejecutivo incorpora cambios relevantes".

“El mérito del acuerdo no es el apretón de manos, es el resultado. Si la propuesta que logramos consensuar es buena, van a contar con el Partido Socialista de Chile”, aseguró la presidenta del PS.

También cuestionó el impacto que podría tener la reforma en sectores medios y en el gasto social futuro. “La cantidad no es lo importante. Aquí lo importante es el efecto que se produce. Las propuestas impulsadas por la oposición buscan responder a problemas concretos como el acceso a la vivienda, el empleo femenino y el costo de vida”.

Y sostuvo que “abrirse al diálogo no es claudicación, es escucha de los problemas de la gente: La visión solo desde el mundo de las empresas no trae los efectos inmediatos”.

La senadora reiteró las alertas planteadas por organismos técnicos respecto de la sostenibilidad del proyecto. “El solo crecimiento como fuente de financiamiento deja al país en una situación fiscal de déficit al menos hasta el 2031”, aseguró.

Asimismo, cuestionó la disminución de ingresos que podría generar la iniciativa. “¿Cómo puede ser bueno un proyecto que va a recaudar menos plata?”, se preguntó.

La presidenta del PS también criticó “el desarrollo de la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara pues se han visto restricciones al debate parlamentario durante la tramitación del proyecto”.

“Lo que yo he visto es un portazo legislativo”, aseguró y criticó la conducción de la comisión y la forma en que se ha abordado la presentación de indicaciones. “El Congreso debe garantizar espacios para escuchar a parlamentarios y actores técnicos. Nos tienen que escuchar”, señaló.

Finalmente aseguró en que el Ejecutivo “debe considerar las advertencias realizadas por organismos como el Consejo Fiscal Autónomo antes de apurar el despacho de la iniciativa”.

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