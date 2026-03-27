Gobierno anuncia querella por estudiante que asesinó a inspectora en instituto de Calama

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert anunció que el Gobierno presentará una querella tras la riña escolar que terminó con una inspectora fallecida tras ser atacada con un arma blanca por un alumno mayor de edad en el instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

Al respecto, la exfiscal manifestó que "vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir”.

La autoridad apuntó a la iniciativa que busca facilitar la implementación de pórticos de detección de armas en colegios. “No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología”.

Bajo ese contexto, indicó que esto permitiría “detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso, un adulto de 18 años y así evitar que los colegios sean vulnerables y se corra un riesgo tan grave como el visto hoy”.

La titular de la cartera de Seguridad informó que “esa ley está pendiente de su promulgación y publicación y, por lo tanto, llamamos a los establecimientos educacionales que, una vez publicada, puedan adoptar los mecanismos necesarios para proteger a toda la comunidad estudiantil. Nosotros, como Ministerio de Seguridad, nos vamos a hacer parte, vamos a interponer una querella por el delito de homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan”.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que “esto requiere del apoyo de todos y no se puede volver a repetir”.

"Era imposible prever que algo así iba a pasar. Este establecimiento es un establecimiento, uno podría decir normal, que no presentaba problemas adicionales que uno pudiera como pensar que algo así podría ocurrir. Las clases están suspendidas y ahora la prioridad es desplegar todos los apoyos. la contención emocional de esa comunidad y esa es la urgencia ahora", cerró.

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