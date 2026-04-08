Presidente Kast condena agresión a ministra Lincolao y asegura que los responsables "tendrán que hacerse cargo de sus acciones"

Un categórico rechazo manifestó el Presidente José Antonio Kast frente a la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Junto con entregarle su absoluto respaldo, el Jefe de Estado adelantó que sostendrá un encuentro presencial con la autoridad afectada este miércoles.

A través de una publicación en su cuenta de la plataforma X, el Mandatario abordó el incidente detallando que "esta tarde, la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida al interior de la Universidad Austral por un grupo ideologizado que tienen solo un objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación".

En la misma red social, la máxima autoridad del país profundizó en el propósito de su administración frente a este tipo de actos. "Nuestro objetivo es y será recuperar el orden y la libertad en Chile. Esta noche me reuniré con la Ministra Lincolao a su regreso de Valdivia para manifestarle mi apoyo y el Gobierno en estos difíciles momentos", complementó en su mensaje.

Finalmente, el Presidente envió una dura advertencia dirigida directamente a quienes perpetraron el ataque contra la secretaria de Estado: "A los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones", concluyó.

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