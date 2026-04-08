Ministra de Ciencias fue agredida e insultada al interior de la Universidad Austral en Valdivia

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida tras participar en la ceremonia de inauguración del Año Académico 2026 de la Universidad Austral de Chile (UACh) realizada en el Aula Magna del Campus Isla Teja en Valdivia.

La visita de la autoridad estuvo marcada por protestas de estudiantes, quienes portaban pancartas y emitieron epítetos contra el Gobierno de José Antonio Kast.

Sobre la manifestación, la vocera de la coordinadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UACh, Daniela Carvajal, explicó que "creemos que es importante posicionarnos ante este gobierno que niega las violaciones a los Derechos Humanos y asimismo está intentando implantar un proyecto del que no estamos de acuerdo".

Añadió que “esta convocatoria nace desde el recorte de las becas de posgrado en el extranjero. Consideramos que quienes producimos conocimiento académico nos vemos expuestos a tener que salir del país por culpa de las pocas oportunidades que tenemos de ser reconocidos acá dentro”.

A la salida del recinto, la autoridad fue agredida por un grupo de manifestantes mientras se dirigía a su vehículo oficial.

Los manifestantes insultaron a la Secretaría de Estado, le lanzaron golpes y le rociaron agua.

Cabe señalar que hasta el momento, no se han reportado detenciones por esta situación que se registró la tarde de este miércoles.

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(Imagen: @Informa3Chile)

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