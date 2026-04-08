Fiscalía Regional de Los Ríos abre investigación por agresión a ministra de Ciencia en la Universidad Austral en Valdivia

A raíz de los incidentes registrados en las dependencias de la Universidad Austral en su campus Valdivia, la Fiscalía Regional de Los Ríos decidió abrir una indagatoria de oficio.

El procedimiento busca esclarecer la agresión de la cual fue víctima la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, para lo cual ya se despacharon las primeras instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI).

Sobre las medidas adoptadas por el ente persecutor, el vocero de la Fiscalía, Eric Aguayo, detalló los pasos a seguir: "Se han instruido diligencias en carácter de urgente e inmediatas a la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI, sede Valdivia, para el esclarecimiento de estos hechos e identificar a él o los responsables del mismo".

Los hechos ocurrieron justo después de que la secretaria de Estado formara parte de la inauguración del año académico de dicha casa de estudios superiores. Al momento de hacer abandono del recinto, un grupo de estudiantes la increpó. Diversos videos difundidos a través de redes sociales muestran el instante exacto en que la autoridad recibe insultos y es rociada con agua.

Desde el Congreso, la reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, adelantó la presentación de una querella al respecto. "Esto no es una manifestación, esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar. El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día", aseveró la titular de la cartera.

En esa misma línea, la autoridad gubernamental complementó sus dichos asegurando que mantienen coordinación con las fuerzas de orden: "Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de la justicia".

Finalmente, especificó la figura legal bajo la cual se presentará la acción judicial contra quienes resulten implicados en el ataque. "Por ahora nosotros vamos a imputar el delito de atentado en contra de la autoridad, que está en el Código Penal vigente, con una pena de prisión menor en su grado medio. Así que estamos realizando todas las acciones para poder establecer quiénes son los responsables", concluyó.

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