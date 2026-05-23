Dramático relato de chilenos que fueron detenidos por Israel: “Nos trataron como si no fuéramos humanos”

Al regresar al país, los tres chilenos que integraban la misión humanitaria Global Sumud para llevar vía marítima ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza - Santiago Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi - dijeron que fueron torturados por las fuerzas militares de Israel.

Y en un punto de prensa que dieron en el Aeropuerto de Santiago también criticaron al gobierno nacional, pues consideran que no les entregó el apoyo que requerían.

Según Víctor Chanfreau, "nos trataron así porque quieren acabar con estas misiones de ayuda. Pero no lo lograron, sino que nos dieron más fuerza. Las movilizaciones en Chile y en todo el mundo nos permiten estar hoy acá".

Y añadió que "la Cancillería y el gobierno de Chile actuaron pésimo, fueron negligentes… Con cualquier país que no sea Israel, que secuestra en aguas internacionales a tres chilenos y los tortura durante más de 60 horas, ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas. Se ve que les importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos".

Según el dirigente, "hay que seguir el camino de la organización para acabar con el genocidio y la explotación en Gaza al pueblo palestino… Nos capturaron en aguas internacionales cuando llevábamos más de un mes navegando por el Mar Mediterráneo para llevar ayuda, pues el pueblo palestino no tiene agua ni comida".

Víctor Chanfreau contó que "nos interceptaron con buques militares y apuntaron con armas de guerra. Subieron a nuestros barcos y luego nos llevaron a un buque-prisión donde estuvimos incomunicados y bajo tortura".

Carolina Eltit –quien dijo que la golpearon y que tiene varias costillas rotas- precisó que "pensamos que no íbamos a volver, pues vivimos una tortura muy fuerte, aunque siempre teníamos en la mente a los nueve mil presos palestinos".

"Eso nos impulsaba cada día a seguir, por lo que hay que reforzar lo que ellos sufren día a día… Las torturas son horribles, con golpizas. Los agarran de cinco a diez soldados y golpean fuertemente. Todo lo que puedo decir es muy poco en comparación con lo que debe vivir esa gente. Hay que luchar para que esos presos salgan de tal calvario", indicó.

Y Claudio Caiozzi declaró que "vimos la parte fea de la moneda. Estuvimos ahí viviendo momentos bastante duros, con un trato deshumanizante hacia nosotros".

"Todo fue muy violento y lo pasamos muy mal. Nos trataron como si no fuéramos humanos, pero con guante blanco comparado con lo que le hacen al pueblo palestino, que tiene a más de nueve mil presos sin juicio, con niños incluidos", cerró.

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