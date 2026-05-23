Encuesta Black & White: 57% dijo que gobierno del Presidente Kast no ha cumplido expectativas

Una encuesta de la empresa Black & White mostró que el 58% de los sondeados indicó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast tendría que poner mayor énfasis en el tema de la seguridad.

Por otra partre, el 42% apunta a que la prioridad debe ser la economía.

Según lo informado por Emol sobre el sondeo, el 57% indicó que el mandatario y sus colaboradores no han cumplido sus expectativas, ha sido deficiente y esperaban mucho más en materias de seguridad.

Y una gran mayoría del 75% precisó que ha visto o percibido un cambio en el manejo económico respecto a la administración previa del Expresidente Gabriel Boric.

La proporción de quienes se inclinan por esta opción crece en el segmento socioeconómico C2.

Por su parte, el 55% ve o percibe que el cambio ha sido para peor.

La proporción aumenta entre mujeres, y también a medida que bajan el segmento socioeconómico y la edad.

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