Gobierno anuncia querella por agresión a ministra de Ciencia en la Universidad Austral en Valdivia

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció la presentación de una querella por la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, durante su visita a la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia.

Los hechos ocurrieron justo después de que la secretaria de Estado asistiera a la ceremonia de inauguración del año académico de dicha institución de educación superior. Diversos registros audiovisuales compartidos a través de redes sociales muestran el momento exacto en que un grupo de alumnos increpa a la autoridad, lanzándole agua y profiriendo insultos mientras ella intentaba hacer abandono del recinto.

La titular de la cartera de Seguridad Pública se enteró de la situación mientras asistía como invitada a la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Ante las parlamentarias, expresó que "he estado enterándome y fue un hecho muy brutal, en que se ataca a una autoridad, a una ministra de Estado, además a una mujer. Estamos adoptando las medidas”.

Poco después, se vio en la obligación de excusarse para retirarse antes de que concluyera la sesión parlamentaria, argumentando: "Me disculpan, pero tenemos una urgencia: la situación de la ministra de Ciencia. Me están llamando de todas partes, tenemos que ver querella. Entonces, espero que entiendan la situación, pero me tengo que retirar ahora".

El repudio a lo acontecido en la casa de estudios valdiviana fue transversal entre diversas figuras del espectro político. Evelyn Matthei, excandidata presidencial, entregó su respaldo a la afectada "ante la condenable agresión que sufrió esta tarde", puntualizando que "la violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia".

Desde el PPD, su secretario general, José Toro, se sumó a las muestras de apoyo. El dirigente enfatizó que "las protestas son siempre legítimas, pero con respeto porque en democracia, las diferencias se resuelven conversando, no a gritos, ni menos a golpes ni lanzando agua. Toda nuestra solidaridad con la ministra".

Emitiendo declaraciones desde la sede del Congreso Nacional, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, también rechazó el hostigamiento. "En democracia, las diferencias se enfrentan con diálogo, ideas y respeto, nunca con violencia. Los espacios universitarios deben ser lugares de encuentro, no de intimidación. Toda nuestra solidaridad con la ministra y el compromiso de defender siempre la convivencia democrática", aseveró el secretario de Estado.

Quien logró contactarse de forma directa con la víctima fue la ministra de Energía, Ximena Rincón. Tras catalogar el episodio como inaceptable, reveló la gravedad de la situación vivida por su par: "La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave". Asimismo, complementó que "Chile es un país democrático, libre y donde no podemos permitir este tipo de agresiones. Debemos hacer frente a los intentos de funa y cancelación. La ministra Lincolao siempre ha sido dialogante, ha tenido buena disposición y ha escuchado a todos los actores de su cartera".

Utilizando la plataforma X, la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, envió su "más profunda solidaridad" a la titular de Ciencia. En su publicación, la legisladora remarcó que "la educación avanza en paz. La universidad debe ser ejemplo de tolerancia y diálogo. Estas agresiones son inaceptables y contribuyen a un ambiente de polarización que daña a Chile".

Por su parte, la diputada del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Mujer, Javiera Rodríguez, exigió sanciones severas, partiendo por la premisa de que "Nada justifica la violencia". A renglón seguido, la congresista indicó: "La violencia política es algo que ya debería estar erradicado. También llamo a los directores, o a los rectores en este caso de las universidades y centros educativos, a que se hagan cargo y tomen acciones legales, que expulsen a los estudiantes que están en esto".

Zandra Parisi, diputada del Partido de la Gente, tildó el escenario de "lamentable" y alertó sobre la vulnerabilidad femenina en cargos públicos: "las mujeres en política estamos siendo agredidas a todo nivel, y eso es inaceptable". La legisladora agregó que resulta "lamentable ver una imagen en un centro donde se piensa, se cree y espera que las personas y jóvenes van a estudiar y a llenarse de conocimiento", concluyendo con un mensaje directo: "todo mi apoyo a la ministra Lincolao, ella ha sufrido violencia política".

Para cerrar la ola de reacciones, la exministra Karla Rubilar definió el ataque como inaceptable y destacó la trayectoria de la autoridad afectada. "Primera ministra mapuche. Brillante, puro mérito. La violencia no es camino. La universidad es respeto, diálogo y convivencia. Los que quieran destruirlas deben asumir las consecuencias", sentenció.

PURANOTICIA