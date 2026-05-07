Ministro Quiroz valora avance del plan de Reconstrucción: "Es un gran mensaje de esperanza para los chilenos y chilenas"

Con ocho respaldos, cuatro rechazos y una única abstención, la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional logró luz verde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Este avance legislativo fue celebrado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, considerando que la iniciativa ahora será analizada por las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente. Además, se fijó como fecha límite el próximo lunes para que los parlamentarios entreguen indicaciones.

Al referirse a este hito en el Congreso, el secretario de Estado valoró el escenario actual y expresó: “Este es un muy buen punto de partida, con una mayoría muy sólida que esperamos se vaya ampliando en el transcurso de la discusión de este proyecto, a medida de que vayamos viendo los artículos en detalle… Este es un gran mensaje de esperanza para los chilenos y las chilenas, para que avancemos rápido y pronto le devolvamos a Chile la fe en el progreso”.

En la misma línea, descartó cualquier tipo de falencia técnica en la tramitación. La autoridad aseguró que “no hay errores en el informe financiero, y lo más importante es la coincidencia maciza entre el Consejo Fiscal Autónomo y nuestro planteamiento, en el sentido de que estas medidas permiten crecimiento. Por eso las observaciones de detalles fueron respondidas por la Dirección de Presupuesto”.

El detalle de la votación mostró que los sufragios favorables provinieron del presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Republicanos), junto a sus compañeros de bancada Felipe Ross y José Carlos Meza. A ellos se sumaron Jaime Coloma (UDI), Flor Weisse (UDI), Eduardo Durán (RN), Diego Schalper (RN) y Pier Karlezi (PNL). Por la vereda contraria, quienes se manifestaron en contra fueron los opositores Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (IND-PPD), Priscilla Castillo (DC) y Boris Barrera (PC). En tanto, el voto de abstención fue de la diputada Zandra Parisi (PDG).

Frente a la postura adoptada por Zandra Parisi, el ministro de Hacienda desdramatizó la situación y detalló el contexto político: “Estamos en excelentes relaciones con el PDG e incluso tuve una excelente reunión con el señor (Franco) Parisi, y en función de eso esperamos que sigan esas conversaciones durante el fin de semana… En ese sentido es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido. Esa es una señal de que estamos conversando y de que vamos a terminar en muy buen término. Crei que ha habido un malentendido, pues estamos avanzando”.

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